Tiroteo en centro comercial de Bucaramanga deja un policía muerto tras intento de robo a joyería

Un fuerte tiroteo desató el pánico en la tarde de este sábado dentro del centro comercial Cuarta Etapa de Bucaramanga, luego de que una banda delincuencial al parecer proveniente de otra ciudad intentara asaltar una joyería ubicada en el cuarto piso del establecimiento.

Según información preliminar, varios disparos se escucharon en distintos puntos del centro comercial, obligando a decenas de familias a refugiarse en baños, restaurantes y dentro de almacenes que cerraron sus puertas para proteger a los clientes.

En medio de la emergencia, policías de civil que estaban dentro del centro comercial realizando compras fueron los primeros en reaccionar y enfrentarse a los delincuentes. Minutos después, el grupo Goes de la Policía ingresó al establecimiento para contener la situación y evacuar a las personas atrapadas.

Este es el video del tiroteo



Las primeras versiones indican que al menos dos personas habrían muerto durante el enfrentamiento, entre ellas un presunto delincuente.

Un policía, quien se enfrentó a los delincuentes, fue remitido gravemente herido a la Clínica Bucaramanga, lamentablemente falleció por la gravedad de sus heridas.

También se reportan varios ciudadanos lesionados, aunque aún no hay un consolidado oficial.

Las autoridades mantienen acordonada la zona mientras avanzan las labores de inspección y se revisan las cámaras de seguridad para establecer la ruta de escape de otros posibles implicados. El centro comercial permanece cerrado.

Por ahora se habla de 4 personas capturadas, incluidas hombres y mujeres.