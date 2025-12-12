En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Corte Constitucional abre desacato contra MinSalud por incumplir orden de reajustar la UPC

Corte Constitucional abre desacato contra MinSalud por incumplir orden de reajustar la UPC

Para el alto tribunal, no se ha solucionado la suficiencia de la UPC y, de persistir la situación, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo podría enfrentarse a una compulsa de copias ante la Procuraduría y la Fiscalía.

Publicidad

Publicidad

Publicidad