Corte Constitucional abre desacato contra MinSalud por incumplir orden de reajustar la UPC

La Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra el Ministerio de Salud por el presunto incumplimiento de órdenes relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que reconoce el Estado a las EPS para garantizar la prestación de los servicios de salud.

Esta decisión tomada por la Sala de Seguimiento a la Sentencia que le hace seguimiento a los temas de salud, y en un auto firmado por el magistrado Carlos Camargo, deja ver el incumplimiento del Ministerio de Salud en cabeza de Guillermo Alfonso Jaramillo a las órdenes proferidas por el alto tribunal en ese tema en específico.

Según el alto tribunal, existen indicios de que el Ministerio no habría dado cumplimiento integral a las órdenes impartidas, particularmente en lo relacionado con la metodología utilizada para calcular la UPC y la entrega oportuna de la información necesaria para verificar que el valor fijado cubra realmente los costos de los servicios incluidos en el plan de beneficios.

El incidente de desacato busca establecer si el Ministerio de Salud incurrió en una desobediencia injustificada a las decisiones de la Corte y, de ser así, determinar las responsabilidades correspondientes.



En esta etapa, la cartera de Salud deberá rendir explicaciones y aportar pruebas sobre las actuaciones adelantadas para acatar lo ordenado por el tribunal constitucional.

“Advertir al ministro de Salud y Protección Social que el incumplimiento de estos requerimientos dará lugar a la compulsa de copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia”, se lee en el auto de apertura de desacato.

Este nuevo revés para el Ministro de Salud se da en el marco de que los gremios como Acemi y la Andi le pidieran a esa cartera incrementar la UPC de 15 a 17%.