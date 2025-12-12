En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Procuraduría advierte grave deterioro del sistema de salud y anuncia nuevas investigaciones

Procuraduría advierte grave deterioro del sistema de salud y anuncia nuevas investigaciones

La Procuraduría General de la Nación concluyó que el sistema de salud en Colombia atraviesa un deterioro progresivo que pone en riesgo la vida de miles de colombianos.

Advierten grave deterioro del sistema de salud.
Advierten grave deterioro del sistema de salud.
Foto: Universidad Nacional de Colombia.
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad