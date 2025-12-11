En vivo
Mesa de diálogo con Los Costeños y Los Pepes se instalaría en enero, en el Atlántico

Mesa de diálogo con Los Costeños y Los Pepes se instalaría en enero, en el Atlántico

El presidente Gustavo Petro autorizó adelantar acercamientos de paz con estas bandas criminales, "con el fin de verificar su voluntad de paz".

Digno Palomino, máximo cabecilla de Los Pepes y Jorge Díaz, alias 'Castor’, jefe de la banda Los Costeños.
MinInterior
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

