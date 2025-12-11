Lotería del Quindío, resultados del sorteo hoy jueves 11 de diciembre de 2025

La Lotería del Quindío volvió a ser protagonista durante la noche del jueves, 11 de diciembre de 2025, con la realización de su sorteo número 2992. Este juego tradicional, que cada semana convoca a miles de apostadores en todo el país, no solo entrega millonarios premios, sino que también contribuye de forma significativa al financiamiento del sistema de salud del departamento.

Premio Mayor: un nuevo ganador de $2.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves, 11 de diciembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos: lista completa de números ganadores

Además del premio principal, el sorteo distribuyó una amplia variedad de premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los resultados oficiales:

La Lotería del Quindío recordó que los resultados completos también pueden consultarse a través de su página oficial.

¿Cómo reclamar los premios?

Los apostadores ganadores deben presentar los siguientes documentos según el valor del premio:



Para premios menores a $5.000.000

Fotocopia de la cédula

Billete original

Para premios mayores a $5.000.000

Requisitos anteriores

RUT actualizado

Certificación de cuenta bancaria activa a nombre del ganador

La entidad recordó que los premios pueden reclamarse hasta un año después del sorteo, conforme a la Ley 1393 de 2010.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo oficial se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través de Telecafé.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales se encuentran disponibles en:



Puntos de venta autorizados

Agencias físicas y virtuales

Club de Abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

Más información sobre premios, reglamentos y procedimientos oficiales está disponible en loteriaquindio.com.co.