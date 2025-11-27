Lotería del Quindío, resultado sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

La Lotería del Quindío volvió a convertirse en protagonista durante la noche del jueves 27 de noviembre de 2025, cuando llevó a cabo su sorteo número 2991. Este tradicional juego, que cada semana atrae a miles de apostadores en todo el país, no solo reparte millonarios premios, sino que también aporta recursos fundamentales al sistema de salud del departamento.



Premio Mayor: el número ganador de los $2.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 20 de noviembre de 2025 es el 0147 de la serie 004. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos: todos los números ganadores

Además del premio principal, el sorteo incluyó una amplia distribución de premios secos en diferentes categorías. Estos fueron los resultados oficiales:

La Lotería del Quindío recordó que los resultados completos también pueden consultarse en su página oficial.



¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos según el valor del premio:



Para premios menores a $5.000.000

Fotocopia de la cédula

Billete original

Para premios mayores a $5.000.000

Requisitos anteriores

RUT actualizado

Certificación de cuenta bancaria activa a nombre del ganador

La entidad recordó que los apostadores cuentan con hasta un año para reclamar sus premios, de acuerdo con la Ley 1393 de 2010.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo oficial se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por Telecafé.



¿Dónde comprar los billetes?

Los billetes oficiales están disponibles en:



Puntos de venta autorizados

Agencias físicas y virtuales

Club de Abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

Más información sobre premios, reglamentos y procesos oficiales puede consultarse en loteriaquindio.com.co.