Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país con su sorteo número 2990, realizado el jueves 20 de noviembre de 2025. Fiel a su tradición, este juego de azar no solo entrega atractivos premios cada semana, sino que también contribuye de manera significativa al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.
l número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 20 de noviembre de 2025 es el XXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!
Además del premio principal, la Lotería del Quindío entregó una variada lista de premios secos distribuidos en diferentes categorías. Estos fueron los resultados oficiales:
Los resultados completos también pueden verificarse directamente en la página oficial de la entidad.
La Lotería del Quindío recordó los documentos necesarios según el monto ganado:
Los apostadores cuentan con hasta un año para reclamar sus premios, conforme a la Ley 1393 de 2010.
El sorteo se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por Telecafé.
Los interesados pueden adquirirlos en:
Más información sobre planes de premios y procesos oficiales está disponible en loteriaquindio.com.co.