Lotería del Quindío, resultados del último sorteo hoy jueves 20 de noviembre de 2025

La Lotería del Quindío volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país con su sorteo número 2990, realizado el jueves 20 de noviembre de 2025. Fiel a su tradición, este juego de azar no solo entrega atractivos premios cada semana, sino que también contribuye de manera significativa al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.

Premio Mayor: el número que se llevó los $2.000 millones

l número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 20 de noviembre de 2025 es el XXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos: todos los números ganadores

Además del premio principal, la Lotería del Quindío entregó una variada lista de premios secos distribuidos en diferentes categorías. Estos fueron los resultados oficiales:

Los resultados completos también pueden verificarse directamente en la página oficial de la entidad.



¿Cómo reclamar los premios?

La Lotería del Quindío recordó los documentos necesarios según el monto ganado:



Para premios menores a $5.000.000

Fotocopia de la cédula

Billete original

Para premios mayores a $5.000.000

Requisitos anteriores

RUT actualizado

Certificación de cuenta bancaria activa a nombre del ganador

Los apostadores cuentan con hasta un año para reclamar sus premios, conforme a la Ley 1393 de 2010.



¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo por Telecafé.



¿Dónde comprar los billetes oficiales?

Los interesados pueden adquirirlos en:



Puntos de venta autorizados

Agencias físicas y virtuales

Club de Abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

Más información sobre planes de premios y procesos oficiales está disponible en loteriaquindio.com.co.