Lotería del Quindío resultados del último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

La Lotería del Quindío volvió a generar expectativa entre los apostadores de todo el país con la realización de su sorteo número 2989, llevado a cabo el jueves 13 de noviembre de 2025. Este tradicional juego de azar no solo reparte millonarios premios semana tras semana, sino que también cumple un papel clave al destinar sus recursos al fortalecimiento del sistema de salud del departamento.

Premio Mayor: $2.000 millones

El número ganador del premio mayor de la Lotería de Quindío de este jueves 13 de noviembre de 2025 es el XXXX de la serie XXX. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.000 millones!



Premios Secos del sorteo

Además del premio principal, la Lotería del Quindío entregó una amplia variedad de premios secos en múltiples categorías, beneficiando a jugadores en diferentes regiones del país.

Los resultados oficiales también pueden consultarse en la página de la entidad para verificar detalles adicionales.



¿Cómo reclamar los premios?

Los ganadores deben tener en cuenta los siguientes requisitos según el monto obtenido:



Para premios menores a $5.000.000

Fotocopia de la cédula.

Billete original.

Para premios mayores a $5.000.000

Documentos anteriores.

RUT actualizado.

Certificación de cuenta bancaria activa a nombre del ganador.

¿Cuándo juega la Lotería del Quindío?

El sorteo se realiza todos los jueves a las 10:30 p.m., con transmisión en vivo a través de Telecafé.

Según la Ley 1393 de 2010, los ganadores cuentan con hasta un año para reclamar sus premios.



¿Dónde comprar los billetes oficiales?

Los interesados pueden adquirirlos en:



Puntos de venta autorizados

Agencias físicas y virtuales

Club de Abonados

Oficinas de la Lotería del Quindío

Para más información sobre el plan de premios y detalles de la entidad, está disponible la página oficial: loteriaquindio.com.co.