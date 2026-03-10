En vivo
Blu Radio  / Nación  / “Uno de los bombardeos más exitosos”: exviceministra de Defensa sobre ataque contra disidencias

“Uno de los bombardeos más exitosos”: exviceministra de Defensa sobre ataque contra disidencias

Una operación militar realizada en Ituango, Antioquia, dejó como resultado la muerte de alias 'Ramiro', señalado cabecilla de la estructura 18 de de las disidencias de las Farc.

