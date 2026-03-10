“Uno de los bombardeos más exitosos”: exviceministra de Defensa sobre ataque contra disidencias

El bombardeo en el que murió 'Ramiro' de las disidencias de las Farc en Antioquia corresponde al tercer bombardeo realizado en lo corrido del año y, según analizó la exviceministra de Defensa Daniela Gómez Rivas, tendría resultados distintos frente a operaciones similares realizadas anteriormente.

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, la exfuncionaria analizó el impacto de esta acción militar y explicó por qué considera que se trata de uno de los golpes más importantes contra las disidencias en los últimos meses.

Gómez aseguró que la operación destaca porque habría logrado neutralizar al objetivo principal de la misión militar.

“Creo que este es uno tal vez de los bombardeos más exitosos que ha tenido el Gobierno”, afirmó.



La exviceministra explicó que en otros operativos recientes no se lograron los resultados esperados frente a los cabecillas buscados.

Recordó que en un bombardeo realizado en Guaviare las autoridades buscaban a cuatro jefes guerrilleros, pero ninguno murió en la acción militar. En ese caso, según señaló, fallecieron varios menores de edad.

Algo similar —dijo— ocurrió en una operación realizada en Amazonas, donde el objetivo era un cabecilla de las disidencias que finalmente tampoco murió en el bombardeo.

En contraste, en el caso de Ituango el comandante general de las Fuerzas Militares habría confirmado que alias Ramiro murió en la operación, lo que marcaría una diferencia frente a esos antecedentes.



La importancia de 'Ramiro' dentro de las disidencias

De acuerdo con Gómez, alias 'Ramiro' era un integrante con amplia trayectoria dentro de la antigua guerrilla de las FARC y posteriormente en las disidencias.

La exviceministra explicó que el hombre estaba vinculado al Frente 18, una estructura que surgió en 2018 tras una división dentro de los grupos armados que no se acogieron al acuerdo de paz.

“Este es un cabecilla supremamente importante del Frente 18”, explicó.

Según detalló, Ramiro provenía de las antiguas FARC, lo que lo diferenciaba de otros comandantes de las disidencias que ingresaron a esos grupos después del proceso de paz.



Confrontación entre frentes de las disidencias

Durante la entrevista también explicó que el Frente 18 mantenía una confrontación con el Frente 36, otra estructura armada que opera en la región.

Según Gómez, ambos grupos habían tenido disputas recientes en medio de la reorganización de las disidencias.

En ese contexto, la estructura liderada por 'Ramiro' terminó alineándose con la facción comandada por 'Iván Mordisco'.

Por esa razón, la exviceministra señaló que el bombardeo puede interpretarse como una operación contra esa facción específica de las disidencias.

