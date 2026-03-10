En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Padres de familia de colegio en Medellín exigen la renuncia de su rector señalado de abuso

Padres de familia de colegio en Medellín exigen la renuncia de su rector señalado de abuso

A través de una protesta pacífica, los acudientes denuncian los presuntos abusos por parte del docente hacia los estudiantes del plantel educativo.

