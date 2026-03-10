Padres de familia de colegio en Medellín exigen la renuncia de su rector señalado de abuso

Padres de familia y estudiantes de una institución educativa en Medellín, realizaron un plantón a las afueras del colegio. Piden la salida de su rector por presuntos actos de abuso en contra de los alumnos.

En medio del revuelo que aún se palpita en la ciudad de Medellín después de la jornada electoral del pasado fin de semana, y un sin fin de contenido y reacciones en redes sociales, un video grabado a las afueras de un colegio en el Valle de Aburrá llama poderosamente la atención por la gravedad de su denuncia.



La protesta

El contenido audiovisual muestra a padres de familia acompañando a sus hijos a realizar una protesta pacífica a las afueras de la Institución Educativa Campo Valdés, ubicada en el barrio Aranjuez, comuna nororiental de la ciudad. El plantón se extendió por un par de horas en el sector.

De acuerdo con lo publicado en el video, los alumnos reclaman la salida del director de esta institución educativa por presuntos actos de abusos que afectan la integridad de los estudiantes. Una situación que pone en riesgo a la comunidad educativa y vulnera la integridad de los estudiantes.



Además de exigir la salida del rector, los alumnos también piden la intervención de las autoridades de manera urgente, para que sean escuchadas sus denuncias y se pueda comenzar un proceso de investigación en este caso que hoy genera preocupación a la comunidad.

Blu Radio contactó a la Secretaría de Educación del Distrito para conocer su versión al respecto de esta delicada denuncia. Esta dependencia nos informa que ya se está haciendo un acompañamiento al caso y en las próximas horas emitirán un comunicado oficial.