Centro Democrático denuncia “irregularidades” en escrutinios en municipios de Bolívar

Mientras avanzan los escrutinios en diferentes regiones del país tras las elecciones del pasado 8 de marzo, el Centro Democrático denunció presuntas irregularidades en este proceso en el departamento de Bolívar.

La colectividad señaló que se estarían presentando “retrasos” en varios municipios del departamento, en donde el avance de los escrutinios no supera el 2%.

“Solicitamos a toda la organización electoral, a la Procuraduría, la Misión de Observación Electoral, a las Veedurías electorales y a toda la ciudadanía estar muy atentos al escrutinio en el departamento de Bolívar. Nos llega información de que mediante maniobras fraudulentas y delictivas quieren modificar los resultados electorales para quitarle la curul de la Cámara al Centro Democrático”, señalaron a través de su cuenta de X.

La denuncia la hizo el candidato a la Cámara de Representantes por este partido, José Ricardo Ardila, en cabeza de quien quedaría la sexta curul para el departamento de Bolívar con más de 61.000 votos.



El exsecretario de seguridad de Bolívar, y exesposo de la alcaldesa de Turbaco, Claudia Espinosa, aseguró que se estarían presentando “hechos de alteración de resultados electorales” que, afirma, buscan asegurar una curul para el candidato Alonso del Río, que sería la cuarta del Partido Conservador.

“Con estas acciones fraudulentas se buscaría modificar los resultados de la jornada electoral del 8 de marzo para alcanzar la cuarta curul y dejarnos por fuera de la elección”, dijo Ardila, al tiempo que anunció que instauró una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación.



Son acusaciones sin sustento: Alonso del Río

Entretanto, el candidato Conservador, Alonso del Río, quien obtuvo la cuarta votación en su partido con 53.550 votos, afirmó que estas son “acusaciones sin sustento probatorio” que en sí mismas son una conducta grave.

De igual forma, catalogó estas declaraciones como una “guerra sucia” y una “herramienta de desprestigio” por lo que anunció acciones legales para defender su buen nombre, dignidad y honra.

“Por parte de la representación legal del candidato se iniciarán las acciones legales pertinentes para proteger su integridad frente a estos ataques sistemáticos y carentes de veracidad. Frente a la denuncia presentada damos un paso hacia delante para la revisión de las pruebas que sustentan las acusaciones falsas, ante la cual ejerceremos nuestro derecho de defensa”, precisó el equipo legal del candidato Conservador a través de un comunicado.

Por su parte, el secretario del interior de Bolívar, Javier Doria, dio un parte de “tranquilidad” sobre los avances de los escrutinios en el departamento, y detalló que el porcentaje de avance es del 40%.

“El reporte es que los escrutinios en el departamento de Bolívar avanzan en total tranquilidad en todas las circunscripciones de Senado, cámara y CITRET, con porcentaje aproximado de avance que está por encima del 40%. Incluso, hay algunos municipios que ya han terminado de hacer todo su trabajo como por ejemplo el municipio del Peñón, Talaigua Nuevo y Nororosí, en el que ya las comisiones escrutadoras han terminado todo su trabajo”, detalló.

El funcionario sostuvo además que tampoco hay reportes de alteraciones de orden público.

“No hemos tenido reportes de situaciones de alteración del orden público en los sitios de escrutinio y bueno, digamos, estamos avanzando poco a poco respondiéndole a la ciudadanía con escrutar y con consolidar la información electoral en el en el menor tiempo posible”, puntualizó Doria en diálogo con BLU Radio.