Partido Conservador se baja de la consulta interpartidista: irían a encuesta

Este martes se llevó a cabo la reunión del directorio nacional del Partido Conservador para elegir su nueva directiva y discutir el mecanismo de elección del candidato presidencial.

El senador Efraín Cepeda, presidente del partido, electo por unanimidad, anunció que la colectividad no participará en una consulta interpartidista en marzo de 2026 para definir al aspirante de la centroderecha a la Presidencia de la República, sino que el abanderado de esa colectividad se mediría con otros aspirantes en una encuesta, debido a que no hay consenso para ir a la consulta.

“Veo remoto que participemos en una consulta interpartidista”, dijo el senador a la salida de la reunión.

Sin embargo, dejó claro que está abierto a buscar acuerdos que logren unanimidad sobre el método para definir el nombre que apoyarán los conservadores a la Presidencia.



“Quiero buscar los consensos. Hoy estuvieron presentes algunos de los precandidatos y expresidentes del directorio, quienes propusieron unas convenciones descentralizadas mixtas; pueden ser virtuales, pero vamos a reunirnos formalmente y vamos a encontrar ese consenso para el mecanismo”, dijo.

Partido Conservador Foto: suministrada

Electo por cuarta vez

Cepeda es presidente del conservatismo por cuarta vez y la meta será impulsar el cambio de modelo de gobierno en las elecciones de Congreso y Presidencia, señaló, tal como lo ha hecho desde el Senado de la República en el presente cuatrienio.

En la directiva lo acompañan como vicepresidente Juan Camilo Cárdenas, actual candidato a la Cámara de Representantes por el departamento del Quindío, y Adolfo Pineda García, secretario general.