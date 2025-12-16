En vivo
Partido Conservador se baja de la consulta interpartidista: irían a encuesta

Partido Conservador se baja de la consulta interpartidista: irían a encuesta

Después de elegir al senador Efraín Cepeda como presidente de la colectividad, se reunieron en el directorio nacional y esperan definir el mecanismo en convenciones descentralizadas.

