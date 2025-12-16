Adolescente de 13 años resultó herido en ataque del ELN contra estación de Policía en Cesar

La violencia desatada por el paro armado del Ejército de Liberación Nacional sigue golpeando al departamento del Cesar, donde un adolescente de 13 años resultó herido tras la detonación de una granada de fragmentación en el municipio de Chiriguaná.

Los hechos se registraron en la noche del pasado lunes 15 de diciembre, en el puesto de Policía del municipio, donde hombres en motocicleta lanzaron el artefacto explosivo contra la estación, causando daños materiales por las esquirlas que dejó en los alrededores la onda del impacto.

De acuerdo con Eduardo Esquivel, secretario de Gobierno del Cesar, el menor resultó con afectaciones especialmente en sus piernas, lo que lo tiene hospitalizado en el centro de salud municipal. Si bien se confirmó que está fuera de peligro, no deja de ser preocupante las secuelas que esto le pueda generar.

"Es una familia que esta muy preocupada. El niño está siendo atendido. Nosotros rechazamos como gobierno departamental estos actos que atentan contra los niños. Son actos inhumanos. Estamos evaluando poder establecer una recompensa adicional para poder dar con la captura de estas personas", indicó.

Es de recordar que, al respecto, el Ministerio de Defensa ofreció una recompensa hasta por $200 millones para dar con los responsables de estos atentados.

De acuerdo con la Policía del Cesar, no solo en la noche del miércoles se presentó este ataque, sino también en Pelaya, donde fueron lanzados, hacia las 9:30 de la noche, tres artefactos explosivos.