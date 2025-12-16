En vivo
Embajada de EEUU en Colombia rechaza paro armado del ELN y expresa apoyo a fuerza pública

El paro armado del ELN, que comenzó el domingo supuestamente en protesta contra "las amenazas de intervención imperialista" de Estados Unidos, sumó más de 50 acciones de intimidación en varias regiones del país, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

Embajada-EEUU-Bogota-AFP.png
Embajada de EEUU en Bogotá
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de dic, 2025

