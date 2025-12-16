Embajada de EEUU en Colombia rechaza paro armado del ELN y expresa apoyo a fuerza pública

La Embajada de Estados Unidos en Colombia rechazó el paro armado de tres días ordenado por la guerrilla del ELN, al tiempo que expresó su "firme apoyo" al Gobierno y a la Fuerza Pública.

"Desde la Embajada de Estados Unidos expresamos nuestro contundente rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN, que continúa con el narcotráfico, los ataques y el abuso del digno pueblo colombiano", dijo la Embajada en su cuenta de X.

El paro armado del ELN, que comenzó el domingo supuestamente en protesta contra "las amenazas de intervención imperialista" de Estados Unidos, sumó más de 50 acciones de intimidación en varias regiones del país, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

"Pretenden protestar por los derechos de los colombianos, cuando lo cierto es que el mismo pueblo colombiano sufrirá, como siempre. Es inaceptable e ilógico", aseveró la embajada estadounidense en Colombia.



Durante los paros armados, la guerrilla suele restringir la circulación por carreteras y ríos, limitar la movilidad de la población, imponer el cierre de comercios y lanzar amenazas contra quienes incumplan sus órdenes.

En ese contexto, la Embajada aseguró: "Reiteramos nuestro firme apoyo al Gobierno Nacional, a la valiente fuerza pública y a todos los colombianos en la lucha contra los grupos armados ilegales y en la defensa de nuestros valores democráticos compartidos".

Entre los hechos más graves de este paro armado del ELN figura un atentado con una motocicleta bomba ocurrido en la madrugada de este lunes contra un peaje de La Lizama, en la carretera entre Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), que dejó herida a una trabajadora del lugar, así como el asesinato de un conductor de ambulancia en el municipio de Puerto Santander, del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Publicidad

El ELN anunció el viernes pasado su cuarto paro armado en lo que va de 2025, esta vez por tres días, en rechazo a lo que calificó como "la nueva fase del plan neocolonial" del presidente estadounidense, Donald Trump.