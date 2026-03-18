¿Golpe de los Rodríguez en Venezuela?: Recap - programa completo del 18 de marzo de 2026

Recap Blu reúne los principales hechos del miércoles 18 de marzo con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.
- Análisis de Andrés Izarra sobre Venezuela: El exministro calificó la captura de Maduro como un "golpe" coordinado entre los hermanos Rodríguez y EE. UU.
- Movimientos en la campaña presidencial: Abelardo de la Espriella rechazó apoyos de partidos tradicionales, apostándole al voto de opinión y financiación propia.
- Crisis por liquidación de EPS: La orden presidencial de liquidar las EPS en quiebra generó gran incertidumbre sobre la atención de millones de pacientes. Como respuesta, se radicó una moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
- Emergencias climáticas: Fuertes lluvias causaron inundaciones y deslizamientos en Cundinamarca, afectando municipios como Pacho y Facatativá.
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