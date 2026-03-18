Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados en Pitalito, Huila

Hay consternación en Pitalito, donde tres integrantes de una misma familia fueron asesinados la noche del miércoles 18 de marzo en la vereda El Mirador, zona rural del municipio.

Según versiones preliminares, hombres armados llegaron hasta una vivienda donde se encontraban las víctimas, entre ellas un menor de 15 años, y dispararon, causándoles la muerte.

“Debo mencionar un hecho lamentable de sicariato en el sector de la vereda El Mirador, corregimiento de La Laguna, donde tres personas se encontraban fuera de una vivienda cuando hombres armados llegaron y dispararon contra ellos. Entre las víctimas había un menor de edad que había llegado a lavar una moto junto a las otras dos personas”, señaló Yider Luna Joven, alcalde de Pitalito.

Los jóvenes, identificados como Fabián Piamba, Cristian Anacona y Alexis Piamba, de 25, 18 y 15 años, respectivamente, aunque fueron trasladados por habitantes del sector hasta el hospital de Pitalito, murieron debido a la gravedad de las heridas.



Tras conocerse este hecho, las autoridades iniciaron la respectiva investigación para determinar las causas de la masacre y dar con los responsables.

“Ante esta situación, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) y la Seccional de Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y demás especialidades del servicio de Policía, se encuentra adelantando todas las actividades operativas, investigativas y de control pertinentes para ubicar a los responsables y esclarecer plenamente las circunstancias de este lamentable hecho”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.

En este municipio del sur del Huila, las cifras evidencian un aumento en la violencia: a la fecha se han registrado 18 homicidios, ocho más que en el mismo periodo del año anterior.

