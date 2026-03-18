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Blu Radio  / Nación  / Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados en Pitalito, Huila

Tres integrantes de una misma familia fueron asesinados en Pitalito, Huila

Entre las víctimas hay un menor de 15 años. Las autoridades investigan si se trató de un ajuste de cuentas.

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