Esto dice la psicología de la personalidad según la manera en la que uno come

Cada persona tiene una manera diferente a la hora de comer, ya sea por la forma en la que se sienta, el ritmo con el que come, la manera en la que se lleva el bocado a la boca, o incluso lo que elige cuando tiene estrés podría revelar más de lo que muchos creen. Según la psicología de la personalidad, en estudios recientes revelados por la National Library of Medicine se han encontrado vínculos entre hábitos alimentarios y ciertos rasgos que generan un debate importante.

Si bien, a simple vista comer parece una acción cotidiana, investigadores han identificado que detrás de este comportamiento existen patrones relacionados con la manera en la que las personas manejan sus emociones, el control o incluso la disciplina. Eso sí, los expertos señalan que no es una fórmula exacta, pero sí da pistas que ayudan a entender mejor el comportamiento humano.



Qué dice la psicología de la personalidad

Comida Foto: referencia, Lexica

El análisis se basa en el modelo de los "Cinco Grandes", una de las teorías más usadas para estudiar la personalidad de las personas. De acuerdo con este modelo, se agrupan los rasgos en cinco dimensiones clave que permiten analizar cómo actúa una persona en variados contextos, incluso en su relación con la comida.

En el estudio, realizado con 425 mujeres jóvenes de la Universidad Zayed, se evaluaron tanto sus características psicológicas como sus hábitos alimentarios, con especial atención en comportamientos como la alimentación emocional o el control sobre la ingesta. Por lo tanto:



Personas con alto nivel de neuroticismo tienden a comer por ansiedad o estrés

Quienes son más responsables muestran hábitos más organizados al comer

Los perfiles más equilibrados mantienen mayor control sobre su alimentación

La comida puede convertirse en una respuesta emocional, no solo física

Estos resultados refuerzan la idea de que comer no siempre responde al hambre, sino también a estados emocionales.



La personalidad tiene que ver con la dieta

Uno de los factores que más genera inquietud es cómo ciertas emociones influyen directamente en lo que se come. Por ejemplo, aquellos con neuroticismo, es decir, quienes tienen mayor tendencia al estrés o a la ansiedad suelen recurrir a la comida como una manera de alivio.



Por su parte, las personas con mayor nivel de responsabilidad o autocontrol tienden a planificar mejor su alimentación, mantener horarios y evitar excesos. Esto no indica que unos hábitos sean mejores que otros, pero sí reflejan las maneras de enfrentar el día a día.

Sin embargo, los investigadores insisten en que estas asociaciones son moderadas. Es decir, no determinan completamente la personalidad, pero sí pueden ofrecer señales sobre cómo alguien maneja sus emociones.



Lo que se puede deducir al observar cómo come una persona

A pesar de los hallazgos, los expertos hacen una advertencia clave: no es posible definir la personalidad de alguien solo por su forma de comer. Los hábitos alimentarios son apenas una pieza dentro de un panorama mucho más amplio.

Además, el estudio se centró únicamente en mujeres jóvenes, lo que limita su aplicación a otros grupos de edad o contextos. Aun así, deja un mensaje claro: la alimentación está profundamente conectada con la mente.