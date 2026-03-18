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Blu Radio  / Salud  / Esto dice la psicología de la personalidad según la manera en la que uno come

Esto dice la psicología de la personalidad según la manera en la que uno come

Según la psicología de la personalidad, en estudios recientes revelados por la National Library of Medicine se han encontrado vínculos entre hábitos alimentarios y ciertos rasgos emocionales.

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