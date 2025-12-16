En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reforma a la salud
Paro ELN
Paloma Valencia
Carlos Ramón González

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / El 39 % de los latinos en EE.UU. se saltan comidas por falta de dinero

El 39 % de los latinos en EE.UU. se saltan comidas por falta de dinero

El 60 % de los entrevistados afirma comprar menos alimentos o productos más baratos, 28 % dice haberse saltado comidas para ahorrar dinero y 24 % asegura haber tomado un segundo empleo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad