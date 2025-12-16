Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 16 de diciembre de 2025

Publicidad
El chance Paisita Noche volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia durante el sorteo realizado el martes, 16 de diciembre de 2025. Como es habitual en cada jornada nocturna, este tradicional juego de azar se mantuvo entre los más consultados por quienes siguen de cerca los resultados del chance y conservan la expectativa de acertar la combinación ganadora.
De acuerdo con el informe del operador autorizado, la combinación que marcó la suerte de los jugadores en esta fecha fue la siguiente:
Tras conocerse el resultado, los participantes pueden verificar sus apuestas y confirmar posibles premios a través de los canales oficiales. Estas plataformas permiten consultar sorteos anteriores, revisar números jugados y llevar un control histórico, una opción especialmente útil para quienes participan de forma frecuente.
El plan de premios del Paisita Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite elegir entre jugadas simples o apuestas de mayor riesgo con recompensas más altas.
En los aciertos por cifras finales se encuentran las opciones más básicas:
Estas modalidades suelen ser las más elegidas por quienes prefieren apuestas sencillas.
Para los aciertos de tres cifras, los premios aumentan de manera significativa:
Los premios más altos corresponden a los aciertos de cuatro cifras:
Es importante recordar que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.
El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y populares del país. Su principal característica es su sorteo diario, que permite a los jugadores participar todos los días y consultar resultados de manera constante.
Gracias a su frecuencia, facilidad de juego y un plan de premios claramente definido, el Paisita Noche se mantiene como una de las opciones preferidas dentro de los juegos de azar en Colombia, consolidándose como un referente para quienes siguen de cerca los resultados del chance.