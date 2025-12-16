Paisita Noche resultado del último sorteo hoy martes 16 de diciembre de 2025

El chance Paisita Noche volvió a concentrar la atención de miles de apostadores en Colombia durante el sorteo realizado el martes, 16 de diciembre de 2025. Como es habitual en cada jornada nocturna, este tradicional juego de azar se mantuvo entre los más consultados por quienes siguen de cerca los resultados del chance y conservan la expectativa de acertar la combinación ganadora.

Resultado oficial del Paisita Noche – 16 de diciembre de 2025

De acuerdo con el informe del operador autorizado, la combinación que marcó la suerte de los jugadores en esta fecha fue la siguiente:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal:

Tras conocerse el resultado, los participantes pueden verificar sus apuestas y confirmar posibles premios a través de los canales oficiales. Estas plataformas permiten consultar sorteos anteriores, revisar números jugados y llevar un control histórico, una opción especialmente útil para quienes participan de forma frecuente.

¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche ofrece diferentes modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Esta estructura permite elegir entre jugadas simples o apuestas de mayor riesgo con recompensas más altas.

En los aciertos por cifras finales se encuentran las opciones más básicas:



La uña, que corresponde a acertar la última cifra, paga 5 pesos por cada peso apostado.

que corresponde a acertar la última cifra, paga 5 pesos por cada peso apostado. La pata, al acertar las dos últimas cifras, ofrece un pago de 50 pesos por cada peso apostado.

Estas modalidades suelen ser las más elegidas por quienes prefieren apuestas sencillas.



Para los aciertos de tres cifras, los premios aumentan de manera significativa:



Pleno, que exige acertar las tres cifras en el orden exacto, paga 400 pesos por cada peso apostado.

que exige acertar las tres cifras en el orden exacto, paga 400 pesos por cada peso apostado. Combinado de tres cifras, donde el orden no es determinante, paga 83 pesos por cada peso apostado, siendo una alternativa intermedia entre riesgo y ganancia.

Los premios más altos corresponden a los aciertos de cuatro cifras:



Súper pleno, que requiere acertar el número completo en el orden exacto, paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

que requiere acertar el número completo en el orden exacto, paga 4.500 pesos por cada peso apostado. Súper combinado, en el que el orden de las cifras puede variar, ofrece un pago de 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante recordar que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, conforme a la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y populares del país. Su principal característica es su sorteo diario, que permite a los jugadores participar todos los días y consultar resultados de manera constante.

Gracias a su frecuencia, facilidad de juego y un plan de premios claramente definido, el Paisita Noche se mantiene como una de las opciones preferidas dentro de los juegos de azar en Colombia, consolidándose como un referente para quienes siguen de cerca los resultados del chance.