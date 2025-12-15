Paisita Noche resultado del último sorteo hoy lunes 15 de diciembre de 2025

El chance Paisita Noche volvió a ser protagonista entre miles de apostadores en Colombia durante el sorteo realizado el lunes, 15 de diciembre de 2025. Como ocurre cada jornada nocturna, este tradicional juego de azar se consolidó como uno de los más consultados por quienes siguen de cerca los resultados del chance y mantienen viva la ilusión de acertar la combinación ganadora.

Resultado oficial del Paisita Noche – 15 de diciembre de 2025

Según el reporte oficial del operador autorizado, la combinación que definió la suerte de los jugadores en esta jornada fue la siguiente:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Animal:

Una vez conocidos los resultados, los jugadores pueden verificar sus apuestas y confirmar posibles premios a través de las plataformas oficiales habilitadas. Estas herramientas permiten consultar sorteos anteriores, revisar combinaciones jugadas y llevar un registro histórico, una opción especialmente útil para quienes participan de manera frecuente.



¿Cuánto paga el Paisita Noche?

El plan de premios del Paisita Noche está diseñado para ofrecer distintas modalidades de apuesta, con pagos que varían según la cantidad de cifras acertadas. Esto permite a los jugadores elegir entre opciones sencillas o jugadas más arriesgadas con mayores recompensas.

En los aciertos por cifras finales se encuentran las apuestas más básicas.



La uña , que consiste en acertar la última cifra del número, paga 5 pesos por cada peso apostado.

Estas modalidades suelen ser las más elegidas por quienes prefieren apuestas simples.

Para los aciertos de tres cifras, los premios aumentan considerablemente.



El pleno, que exige acertar las tres cifras exactas en el orden correcto, paga 400 pesos por cada peso apostado.

Por su parte, el combinado de tres cifras, donde el orden no es determinante, paga 83 pesos por cada peso apostado, convirtiéndose en una alternativa equilibrada entre riesgo y ganancia.



Los premios más altos corresponden a los aciertos de cuatro cifras.



El súper pleno, que requiere acertar el número completo en el orden exacto, paga 4.500 pesos por cada peso apostado.

En tanto, el súper combinado, donde el orden de las cifras puede variar, ofrece un pago de 308 pesos por cada peso apostado.

Es importante tener en cuenta que todo premio que supere las 48 UVT, equivalentes a $2.259.120, está sujeto a una retención del 20 %, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia.



¿Qué es el Paisita Noche?

El Paisita Noche, también conocido como Paisita 2, es uno de los chances más tradicionales y populares del país. Su principal característica es su sorteo diario, lo que permite a los jugadores participar todos los días y consultar resultados de manera constante.

Gracias a su frecuencia, facilidad de juego y un plan de premios claramente definido, el Paisita Noche se mantiene como una de las opciones preferidas dentro de los juegos de azar en Colombia, consolidándose como un referente para quienes siguen de cerca los resultados del chance.