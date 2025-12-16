Colombiana que se autodeportó de EEUU dice que nunca le informaron que no podía regresar por 10 años

La colombiana Yarlidis Goez-Santos, que decidió autodeportarse junto con sus hijos, denunció que nunca le informaron que estaba sujeta a un castigo que ahora le prohíbe regresar a los Estados Unidos por 10 años.

“Nunca me dijeron de este castigo, se supone que no debería de pasar porque yo decidí regresar de forma voluntaria a mi país”, dijo a EFE Goez-Santos en una entrevista vía telefónica desde Colombia.

La migrante llegó a los Estados Unidos hace tres años junto con sus hijos y su esposo cruzando la frontera a través de El Paso, Texas, y solicitó asilo.

Las peticiones de ella y de su esposo fueron rechazadas por la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que llevó al arresto y deportación del padre, que era el sustento del hogar.



Ante el temor de ser arrestada de un momento a otro y que sus cuatro hijos, dos de ellos ciudadanos de los Estados Unidos, vivieran el trauma de una detención y de estar encerrados en un centro de detenciones, decidió autodeportarse.

La mujer contactó al Gobierno federal utilizando la aplicación de CBP HOME, que permite a los migrantes dejar el país de forma voluntaria y es promocionada por las autoridades estadounidenses.

Yarlidis Goez-Santos, a Colombian mother living in Tucson, is preparing to self-deport with her four children including two U.S.-born infants after three years in the United States.



In footage from KOLD News, she describes planning a final Thanksgiving meal before leaving,… pic.twitter.com/4Qq6TW2OhC — The Kind Joe (@TheKindJoe) November 28, 2025

"Cuando los contacté me dijeron que no habría ningún castigo, sin embargo cuando llegué a Colombia en los papeles que me dieron decía que no podía reingresar a los Estados Unidos por 10 años", lamenta ahora Goez-Santos.

Indicó que tenía la esperanza de presentar nuevamente su solicitud de asilo y esperaba que tener dos hijos estadounidenses le podría ayudar. La migrante también aseguró que hasta el momento no se han entregado tampoco los 1.000 dólares que la Administración Trump promete a los migrantes que deciden autodeportarse.

Se entregó voluntariamente junto con sus hijos en la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en Tucson, Arizona, el pasado 2 de diciembre.

“Por varios días traté de comunicarme con ellos (ICE) pero no me contestaban mis correos electrónicos, hasta ayer, donde me solicitaron una identificación de aquí de Colombia para entregarme el dinero, espero que cumplan", dijo ella.

La madre asegura que tratará de contactar a una abogada para saber si puede apelar el castigo que le aplicó migración. Existe una ley federal que castiga hasta con 10 años de no poder regresar al país a los migrantes que han vivido de manera ilegal en los Estados Unidos.