Así fue el diálogo de la UMNG alrededor del Día Internacional de los Derechos Humanos

La Universidad Militar Nueva Granada fue escenario del foro “Universidad y humanidad”, un espacio académico de alto nivel que reunió a expertos internacionales para reflexionar sobre el papel de la educación superior en la defensa y promoción de los derechos humanos. El evento se desarrolló en el marco del Seminario “Universidad y Humanidad: El Legado Neogranadino por los Derechos Humanos”, organizado con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, una fecha clave para el país y para la comunidad universitaria.

La importancia del foro radicó en su capacidad de articular la reflexión académica con los desafíos sociales contemporáneos. Desde la institución anfitriona se destacó que este tipo de encuentros responden a una visión integral de la educación. En palabras del decano Javier Alberto Ayala Amaya, el foro es relevante porque “nuestro plan rectoral ha transversalizado en términos de educación, investigación y construcción de diálogo social, los derechos humanos, sociales, culturales, políticos, económicos y de solidaridad, como un camino de respaldo y apoyo a la responsabilidad que tienen los Estados en términos de su respeto y de su garantía”.

Asimismo, el decano subrayó que no podían dejar pasar esta conmemoración sin generar un espacio de análisis colectivo. “No queríamos como Universidad Militar dejar pasar esta fecha sin hacer un alto en el camino que pudiera convocar a docentes y estudiantes a reflexionar sobre todo aquello que podemos construir en Colombia en pro de la dignidad humana”, señalaron, resaltando el compromiso institucional con la formación crítica y ética.

Uno de los invitados centrales fue Julio Ballesteros, académico de la Universidad de Salamanca, España, reconocido por su trayectoria en el estudio de los derechos humanos en el ámbito penal y empresarial. Durante su intervención, Ballesteros expresó su cercanía con el país y la universidad: “Un placer estar aquí en la Universidad Militar Nueva Granada y en particular en Colombia, donde siempre me siento como en casa”. Su aporte se centró en los retos que enfrentan las empresas en la nueva era, especialmente frente a las exigencias de transparencia y responsabilidad social.



Ballesteros explicó que “las empresas tienen que, a través de políticas internas, verificar que no hay lesión a derechos humanos o lesión a bienes públicos penales”, y enfatizó la necesidad de erradicar prácticas como la esclavitud moderna, el trabajo forzado y la trata de personas. Según el experto, la tendencia actual apunta a garantizar procesos productivos claros, sin “espacios opacos”, donde se conozca el origen de las materias primas y las condiciones laborales.

El foro también contó con la participación de Patrik Olsson, Ph.D., de la Universidad de Lund, Suecia, quien aportó una perspectiva global sobre los desafíos de los derechos humanos, con especial referencia al contexto de la criminología. Para Olsson, lograr cambios reales implica más que declaraciones simbólicas. “En orden a hacer un verdadero cambio en Colombia para los derechos humanos, necesitamos la voluntad política para ser sustancial, no solo simbólica”, afirmó.

El académico sueco agregó que este proceso debe apoyarse en “condiciones de sistema que faciliten la nueva norma” y en la distribución amplia del conocimiento sobre derechos humanos. “Todo el mundo tiene que estar a bordo”, concluyó, destacando el papel de la academia como puente entre el saber, la sociedad y las instituciones.

En conjunto, el foro “Universidad y humanidad” se consolidó como un espacio de diálogo sereno y constructivo, reafirmando el compromiso de la Universidad Militar Nueva Granada con la dignidad humana, la convivencia pacífica y la formación de ciudadanos conscientes de su responsabilidad en la defensa de los derechos fundamentales.