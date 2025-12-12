Las universidades colombianas con mejor proyección internacional para 2026, según el nuevo ranking

Encontrar una buena universidad no es tarea fácil, pues hay que ver muchos factores, como el reconocimiento, el costo, la calidad, entre otras cosas. No obstante, hay otras opciones que pueden ayudar a encontrar la institución adecuada.

Durante el año salen a la luz diferentes ránkings que evalúan a las universidades en ámbitos académicos, lo cual puede servir de guía para hallar el establecimiento educativo correcto.

Una de estos escalafones es elaborado por Times Higher Education (THE), una revista y empresa británica que informa sobre educación superior a nivel mundial y es famosa por los ránkings que publica. En la última edición, la compañía publicó las mejores universidades en América Latina para 2026.



¿Cuál fue la metodología usada?

La metodología usada para crear la lista de las mejores universidades implicó evaluar varios indicadores que tienen que ver con:

Docencia

Investigación

Transferencia de conocimiento

Proyección internacional

Asimismo, la empresa británica tuvo en cuenta cinco pilares clave que fueron fundamentales para evaluar a las universidades y son los siguientes:



Enseñanza (el entorno de aprendizaje). Entorno de investigación (volumen, ingresos y reputación). Calidad de la investigación (fuerza de la investigación, excelencia de la investigación e influencia de la investigación). Perspectiva internacional (personal, estudiantes e investigación). Industria (ingresos y patentes).

Ránking de universidades colombianas con mejor proyección internacional para 2026

Según Times Higher Education, la perspectiva o proyección internacional de una universidad tiene que ver con “la capacidad de una institución para atraer estudiantes de pregrado, posgrado y profesores de todo el planeta es clave para su éxito en el escenario mundial”.

En este punto, también se evaluaron otros factores como la proporción de estudiantes internacionales, proporción de personal internacional y la colaboración internacional.

Este es el ránking de universidades colombianas con mejor proyección internacional para 2026:



Universidad de los Andes Universidad de la Costa Universidad Antonio Nariño Universidad del Norte Universidad del Rosario Universidad Simón Bolívar Universidad EIA Universidad EAFIT Universidad de Santander Universidad Externado de Colombia Universidad de Medellín Pontificia Universidad Javeriana Universidad El Bosque Universidad Icesi Universidad de La Sabana Universidad Nacional de Colombia Universidad Manuela Beltrán Universidad EAN Universidad de Antioquia Universidad del Valle Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD) Universidad de Cartagena

Por otro lado, la institución que más se destacó en América Latina, según el ránking fue la Universidad de São Paulo en Brasil, ubicándose en el primer puesto por segundo año consecutivo, debido a sus grandes puntajes en enseñanza, entorno de investigación e industria.

De igual forma, México tiene dos universidades top 10 por primera vez desde 2017, Ecuador ingresa por primera vez al top 20 y Panamá se suma al ranking en 2026.