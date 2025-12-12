En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aeropuerto Barranquilla
María Corina Machado
Donald Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Las universidades colombianas con mejor proyección internacional para 2026, según el nuevo ranking

Las universidades colombianas con mejor proyección internacional para 2026, según el nuevo ranking

La proyección internacional tiene que ver con la capacidad de una universidad para atraer talento global; estas son las instituciones colombianas mejor posicionadas en el ranking.

Universidades colombianas con mejor proyección internacional para 2026.
Universidades colombianas con mejor proyección internacional para 2026.
Foto: U. Externado de Colombia, Freepik.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 12 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad