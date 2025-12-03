En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Educación  / Rector designado de la Universidad Distrital afirma que su nombramiento fue legal

Rector designado de la Universidad Distrital afirma que su nombramiento fue legal

José Andelfo Lizcano dirigió un mensaje a la comunidad universitaria en el que detalló las etapas que llevaron a su designación y pidió al Consejo Superior reunirse para realizar la posesión y garantizar la continuidad de la institución.

Publicidad

Publicidad

Publicidad