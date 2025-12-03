Rector designado de la Universidad Distrital afirma que su nombramiento fue legal

El rector designado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, José Andelfo Lizcano, envió un mensaje a la comunidad académica y a la ciudadanía para explicar, de manera clara, cómo se desarrolló el proceso que lo llevó a ser escogido para dirigir la institución entre 2025 y 2029.

Señaló que su designación fue tomada por el Consejo Superior Universitario, luego de revisar hojas de vida, sumar los resultados de la votación universitaria y realizar entrevistas con los candidatos. Según afirmó, todo el procedimiento se ajustó a las reglas establecidas por la universidad y quedó formalizado en la Resolución 021 del 24 de noviembre de 2025 .

Lizcano explicó que la revisión de las hojas de vida fue un proceso con varias etapas, en el que se verificaron estudios, experiencia como docente, trabajo en cargos directivos y trayectoria en investigación. Indicó que obtuvo el puntaje más alto entre los aspirantes, resultado que quedó registrado en un acta oficial y que fue revisado nuevamente por el Consejo Superior con acompañamiento de la Procuraduría.

En su mensaje, también mencionó los principales elementos de su trayectoria, como su experiencia en la universidad, sus cargos de dirección y sus trabajos académicos.



Sobre la legalidad de su nombramiento, recordó que la elección del rector es responsabilidad del Consejo Superior y que la decisión adoptada está en firme. Señaló que ninguna comunicación o situación posterior puede anular ese acto. Además, se refirió a lo ocurrido el 1 de diciembre, cuando la sesión prevista para su posesión no pudo realizarse debido a la ausencia de varios integrantes del Consejo Superior. Por eso, hizo un llamado a que el órgano directivo se reúna pronto para completar el proceso o, de no ser posible, que lo haga el alcalde Mayor, como lo permite la norma universitaria.

Lizcano afirmó que la universidad necesita una dirección en funciones para no frenar actividades y decisiones importantes para su vida académica y administrativa. Reiteró su disposición para asumir el cargo y avanzar en los proyectos que la institución requiere, así como en las acciones que permitan estabilidad y continuidad a la comunidad universitaria.