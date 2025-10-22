Paso a paso para inscribirse a la Universidad Distrital 2026: fechas, requisitos y programas

Estudiar en una universidad es la meta de muchos jóvenes que terminan su último año escolar. Precisamente, desde los últimos meses las universidades empiezan a llamar la atención de los estudiantes para que se matriculen y comiencen a educarse en la carrera de sus sueños. Las universidades públicas son de las más opcionadas, pues cuentan con ventajas como matrículas más económicas, acceso a educación superior gratuita o subsidiada, profesores más experimentados y un ambiente culturas diverso.

Frente a lo anterior, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas abrió oficialmente las inscripciones para los programas de pregrado del primer semestre académico de 2026. De acuerdo con la Secretaría de Educación de Bogotá, se trata de una oportunidad para quienes desean acceder a educación superior pública y de calidad, con la posibilidad de no pagar un peso para estudiantes de estratos que cumplan con algunos requisitos.



Fechas clave para inscribirse a la Universidad Distrital

Las personas interesadas deben tener en cuenta las siguientes fechas al momento de inscribirse a uno de los programas de la Universidad Distrital:



Pago de inscripción: hasta el 4 de noviembre de 2025.

Inscripción en línea: disponible hasta el 5 de noviembre de 2025.

El proceso debe realizarse únicamente a través del sitio web de la universidad y seguir los pasos estipulados en dicha página.



Paso a paso para inscribirse a la Universidad Distrital 2026-1

El proceso de inscripción para 2026 de la Universidad Distrital se basa en los siguientes cinco pasos:

1. Pre-registro

El procedimiento comienza con el pre-registro en la página web de la universidad. Luego de ello, el aspirante recibirá al correo electrónico registrado la clave de ingreso al sistema para continuar el proceso.

2. Generar recibo

Luego de completar el paso anterior, el sistema generará el recibo de pago correspondiente al valor de la inscripción de $142.400. Asimismo, para generar el recibo de pago deberá escoger el tipo de inscripción que desea realizar (primer semestre, reingreso, transferencia interna, transferencia externa o profesionalización tecnólogos).

Una vez generado el recibo de pago de la inscripción, este podrá ser cancelado por PSE o en cualquier sucursal del Banco de Occidente, para lo cual el futuro estudiante deberá llevar impreso el recibo en impresora láser. La institución recomienda no hacer el pago por corresponsales bancarios.



3. Inscripción

La inscripción al periodo académico 2026-1 debe hacerse antes del 5 de noviembre del 2025 en el enlace de inscripción en línea. Una vez efectuado el pago, se recomienda esperar al menos 12 horas antes de continuar con la inscripción en línea. Luego de este tiempo, el aspirante debe ingresar nuevamente al sistema con su usuario (número de documento de identidad) y la clave enviada al correo electrónico registrado anteriormente.

Al completar la inscripción se debe imprimir el comprobante, pues será el único documento válido o soporte de inscripción con la universidad.

4. Resultados

El estudiante podrá consultar el resultado de admisiones ingresando a la opción 'resultados admisiones 2026-1', allí se debe buscar por número de credencial (aparece en el formulario de inscripción) o por los listados de cada uno de los programas que ofrece la institución.

Al momento de elegir el programa, el estudiante podrá elegir hasta dos opciones de carrera. Las fechas de publicación de los resultados de admisión para las opciones escogidas son:

Opción uno:



Fecha de publicación de resultados el 25 de noviembre del 2025.

Fecha de publicación de opcionados el 17 de diciembre del 2025.

Opción dos:



Fecha de publicación de resultados el 30 de diciembre del 2025.

Fecha de publicación de opcionados el 22 de enero del 2026.

5. Matrícula

En caso de ser admitido, el estudiante debe consultar el link de matrícula en la página de la universidad. Además, la institución de educación superior aclara que "todo aspirante admitido a un programa de pregrado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, adquiere la calidad de estudiante, realizando las siguientes etapas":



Entregar los documentos necesarios para la generación del recibo de matrícula.

Consultar y descargar el recibo de pago.

hacer el proceso de oficialización de la matrícula.

Asistir a la inducción e inicio de clases.

Es importante recordar que al momento de diligenciar el formulario se debe tener en cuenta lo siguiente:

Haber leído y aceptado el instructivo oficial de admisiones del primer período académico de 2026.

Contar con una impresora disponible, ya que el comprobante de inscripción impreso es el único documento válido que certifica el proceso.

Verificar que la información personal y académica esté correctamente registrada antes de enviar el formulario.

Programas de la universidad Distrital para 2026-1

La Universidad Distrital ofrece 47 programas de pregrado distribuidos en siete facultades. La oferta incluye desde licenciaturas y programas en ciencias básicas hasta carreras en ingeniería, arte y tecnología, todas avaladas por el Ministerio de Educación. Estas son las facultades:



Ciencias y Educación

Ingeniería

Medio Ambiente y Recursos Naturales

Artes ASAB

Ciencias y Tecnologías

Ciencias Matemáticas y Naturales

Tecnológica

Para conocer la oferta completa, el interesado debe ingresar a la opción programas en el sitio web de la universidad.

Por otro lado, los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 pueden acceder al programa del Gobierno nacional llamado Matrícula cero, que cubre el valor de la matrícula para estudiantes de bajos recursos, por medio de un formulario que se debe solicitar y pedir en la institución a la que el estudiante haya aplicado.