Joven de Fosca, Cundinamarca, logra puntaje perfecto en las pruebas Saber 11

Con tan solo 16 años, Samuel Roberto Huertas Moreno, del municipio de Fosca (Cundinamarca), obtuvo el puntaje perfecto en las pruebas Saber 11: 500 sobre 500.

El joven cursa estudios en el colegio rural María Medina, una institución pública que hace parte del Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa (PROMCE), implementado por la Gobernación de Cundinamarca con el apoyo de la Fundación Alquería Cavelier.

El programa, que actualmente cubre más de 200 instituciones, busca fortalecer la educación en las zonas rurales con una inversión de 16.000 millones de pesos, proyectada a 20.000 millones en 2026.

Samuel contó que al conocer su resultado sintió “incredulidad”. “Pensé que era falso, no podía creerlo”, dijo. Su mensaje para otros jóvenes fue claro: “Que estudien, que no se rindan. No siempre los preicfes más caros son los mejores; hay opciones de bajo costo que funcionan. El que busca, encuentra”.



El estudiante añadió que su meta era superar los 440 puntos, y que haber alcanzado el máximo puntaje fue un logro inesperado. Con este resultado obtuvo una beca del 100% en la Universidad de los Andes, donde estudiará Física, con planes de continuar su formación con posgrado, maestría y doctorado. “Aprender y educarme es lo que más me gusta”, expresó.

Su familia, dijo, ha sido clave en el proceso: “Mi mamá, mi papá y mi hermana son mis pilares. Gracias a ellos me sostengo”.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, celebró el logro y explicó que refleja los avances del departamento en materia educativa. “Estamos felices por el resultado de Samuel. Esto es producto del talento, el acompañamiento familiar, el trabajo de su colegio y el esfuerzo institucional por mejorar la calidad educativa”, afirmó.

Rey destacó que Cundinamarca ocupa el cuarto lugar nacional en las pruebas Saber Pro, superando incluso a Bogotá, gracias a una estrategia de mejoramiento académico que lleva más de 10 años en marcha. “Le apostamos no solo a la cobertura, sino a la calidad. Buscamos que nuestros jóvenes vean en la educación superior una forma de salir adelante”, señaló.

También reconoció el papel de la Fundación Alquería Cavelier, que ha beneficiado a más de 590 jóvenes con becas en universidades como Los Andes, la Javeriana, la Sabana y la Nacional. La Gobernación, por su parte, impulsa el programa Cundinamarca Más Profesional, con el objetivo de apoyar a 11.000 jóvenes durante el actual cuatrienio mediante subsidios de matrícula, alojamiento y alimentación.

El caso de Samuel Huertas, dijo el gobernador, “es una muestra de que el esfuerzo conjunto entre familia, institución y Estado puede abrir oportunidades reales para los estudiantes del departamento”.