Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Él es el joven cucuteño que sacó puntaje perfecto en las pruebas Saber 11: quiere ser médico

Él es el joven cucuteño que sacó puntaje perfecto en las pruebas Saber 11: quiere ser médico

Andrés Felipe López, un joven cucuteño que validó los grados décimo y once, obtuvo 500 sobre 500 en las pruebas Saber 11.

Andrés Felipe López y Óscar Julián Fernández mejores resultados en pruebas saber 500/500 quieren estudiar en la UIS.jpg
Imagen de la UIS. Andrés Felipe López y Óscar Julián Fernández mejores resultados en pruebas saber 500/500 quieren estudiar en la UIS.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de oct, 2025

Con disciplina, fe y esfuerzo, Andrés Felipe López Gutiérrez, un joven de Cúcuta, Norte de Santander, alcanzó un logro histórico: obtuvo el puntaje perfecto (500/500) en las pruebas Saber 11 del Icfes.

Vea también:

  1. Link oficial para consultar citación a las pruebas Icfes Saber 11 de agosto de 2025
    Recuerde que esta citación no llegará a su correo electrónico sino que deberá consultarla en la página web.
    Foto: Icfes.
    Educación

    Así podrá conocer los resultados del ICFES Prueba Saber 11: fecha y link

Andrés, quien validó los grados décimo y once, contó que se preparó con el preIcfes “Grupo 500” de Bucaramanga, una iniciativa creada por estudiantes de Medicina de la Universidad Industrial de Santander (UIS) que buscan apoyar a jóvenes de todo el país en su proceso académico.

“Estudié hasta noveno grado en el colegio Calasanz de Cúcuta. Luego decidí validar décimo y once por situaciones personales. Presenté el Icfes tres veces, en la primera saqué 340 puntos, luego 400, y esta vez logré los 500”, relató el joven.

Durante aproximadamente cuatro o cinco meses, Andrés se preparó de manera intensiva. “Nos levantábamos desde las seis de la mañana y hacíamos seis o siete horas diarias de razonamiento y preguntas”, recordó.

Andrés Felipe López sacó puntaje perfecto en las pruebas Saber 11
Andrés Felipe López obtuvo un puntaje de 500/500.
Foto: Redes sociales

El joven también destacó la importancia de su fe en este proceso “ante todo, quiero resaltar mi fe en Dios. Cuando uno tiene un propósito, hay que intentarlo una, dos o las veces que sea necesario hasta lograrlo”.

Actualmente, Andrés trabaja como auxiliar de caja en un supermercado de Cúcuta y sueña con estudiar Medicina, una vocación que lo acompaña desde niño. “Desde pequeño tengo la ilusión de estudiar Medicina, no me veo en otro lugar que no sea un hospital ayudando a las demás personas”, aseguró.

Andrés Felipe y su padre se reunieron con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Industrial de Santander (UIS) para explorar las opciones que le permitan al joven ingresar al alma máter y cumplir su sueño de estudiar Medicina.

Andrés Felipe, junto a su compañero Óscar Julián Fernández, quien proviene de un corregimiento del municipio de Colón, y también obtuvo un puntaje perfecto en las pruebas saber continuarán su formación profesional juntos en la facultad.

