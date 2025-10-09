Así podrá conocer los resultados del ICFES Prueba Saber 11: fecha y link

El pasado 10 de agosto, con excepciones al 31 de agosto, se realizaron para estudiantes del calendario A las pruebas ICFES Saber Pro 11, las cuales buscan medir las competencias de todos los estudiantes colombianos que se encuentran a punto de terminar su curso escolar de bachiller.

Pero para conocer los resultados de estas pruebas suelen pasar algunos meses y este año la expectativa de la fecha ha crecido; sin embargo, se confirmó que será el viernes, 10 de octubre, los estudiantes podrán conocerlos de manera oficial, aunque algunos lograron acceder este jueves 9 a través de un link de las pruebas saber TyT.



¿Cómo se pueden saber los resultados de las pruebas Saber Pro 11?

A través del siguiente link: https://www.icfes.gov.co/evaluaciones-icfes/saber-11/resultados-examen-saber-11/, los estudiantes podrán conocer los resultados este viernes, 10 de octubre, según dio a conocer el ICFES. Sin embargo, estos no han sido revelados de manera oficial, por lo tanto, desde la entidad piden a todos mantenerse informados por los portales oficiales.

Pruebas Saber 11 Foto: Icfes

¿Qué pasa si alguien obtiene un buen resultado?

Aquellos estudiantes que logren un puntaje alto en estas pruebas podrán acceder a becas universitarias en prestigiosas universidades, asimismo, los mejores programas de instituciones públicas necesitan de aquellos que tengan un puntaje alto, por ende, se recomienda una preparación previa para quedar en el selecto grupo.



¿Qué son las pruebas Saber Pro 11?

Este es un examen del Estado el cual se divide en cinco partes: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales, e Inglés, las cuales verifican el nivel de conocimiento de los estudiantes tras un aprendizaje de varios años y qué tan listos se encuentran para la educación superior.

Asimismo, permite un sondeo del nivel educativo de los colegios en Colombia, pues entre más estudiantes con un puntaje algo tengan, mejor será su prestigioso y trabajo por encima de otros, haciendo que sean más llamativos en la ciudad.