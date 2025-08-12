Icfes reprograma las pruebas Saber 11 que no realizó en varios municipios: ojo con la nueva fecha

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) ha anunciado la reprogramación de la jornada de aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, que originalmente estaban previstas para el pasado domingo 10 de agosto.

Esta decisión responde a las manifestaciones sociales que afectaron significativamente la movilidad y el traslado de los insumos logísticos necesarios para llevar a cabo el proceso de evaluación en varias regiones.

La entidad ha fijado una nueva fecha para la realización de estos importantes exámenes de Estado: el domingo 31 de agosto. Es crucial que los estudiantes y sus familias presten atención a la fecha de publicación de las citaciones para esta jornada reprogramada.



Atención a la fecha de citación del Icfes

El Icfes ha establecido que la citación para las 24.230 personas afectadas por la suspensión de las pruebas se publicará el viernes 22 de agosto. La entidad recomienda a los citados consultar esta información oportunamente a través de sus canales oficiales.



Las pruebas se aplicarán bajo la modalidad de lápiz y papel.

Un total de 24.230 personas presentarán su examen.

Se han dispuesto 82 sitios de aplicación para esta jornada reprogramada.

Los departamentos inicialmente afectados por los bloqueos y que llevaron al aplazamiento del 10 de agosto fueron Boyacá, Santander y Cundinamarca. En esta reprogramación se incluyen estos departamentos y también Nariño.

El Instituto había pospuesto la jornada del 10 de agosto debido a la imposibilidad de transportar el material de prueba y la dificultad para garantizar la seguridad del personal evaluador y de los estudiantes. Aunque en la jornada del 10 de agosto se esperaba que más de 640.000 personas presentaran las pruebas en todo el país, incluyendo cerca de 596.000 estudiantes de Saber 11, la suspensión local fue necesaria para asegurar un proceso transparente, equitativo y seguro.

El Icfes ha confirmado que esta reprogramación no afectará las fechas ya establecidas para la publicación de los resultados. Los resultados de Saber 11 se publicarán el viernes 10 de octubre, mientras que los de Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico estarán disponibles el viernes 17 de octubre.