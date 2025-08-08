Icfes aplaza pruebas Saber 11 en Boyacá, Santander y Cundinamarca por bloqueos

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) anunció el aplazamiento de la jornada de aplicación de las pruebas Saber 11 calendario A, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico, que estaba programada para el próximo domingo 10 de agosto en el departamento de Boyacá.

La decisión responde a las manifestaciones sociales que actualmente se presentan en esa región, las cuales han afectado de manera significativa la movilidad y el traslado de los insumos logísticos necesarios para llevar a cabo el proceso de evaluación.

La entidad explicó que la imposibilidad de transportar el material de prueba, así como la dificultad para garantizar la seguridad del personal evaluador y de los estudiantes, llevó a la determinación de posponer la jornada.

El Icfes ofrece el examen Pre Saber a quienes quieran familiarizarse con la estructura y condiciones de la prueba Saber 11 Foto: MinEducación

En un comunicado oficial, el Icfes indicó que la aplicación se reprogramará una vez existan las condiciones adecuadas para llevar a cabo el proceso con garantías logísticas y de seguridad.

Aunque no se ha definido una nueva fecha para la aplicación de las pruebas, el Icfes aseguró que esta será anunciada oportunamente a través de sus canales oficiales y en coordinación con las autoridades locales, instituciones educativas y los puntos de aplicación.

La entidad también hizo un llamado a la comprensión por parte de los estudiantes y sus familias, reiterando su compromiso con un proceso de evaluación transparente, equitativo y seguro.