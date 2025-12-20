Edén Muñoz lleva una parte del vallenato a México en su más reciente trabajo

Exvocalista de la banda Calibre 50 y reconocido como pilar de la música regional mexicana, Edén Muñoz ha creado una importante imagen del género a nivel internacional y algunas de sus canciones son referencias importantes para toda una generación de artistas. Pero en su camino se ha cruzado Colombia, un país que, según él, se ha convertido en su segunda casa.

Es por es que, en su último álbum Eden Vol. II, decidió implementar los ritmos colombianos para que la gente de su país disfrute del sabor cafetero tanto como él lo ha hecho en los últimos años y la mejor forma de hacer al lado de dos referentes del vallenato: Elder Dayán Díaz y Jorge Celedón.

“La Plata”, uno de los grandes clásicos del vallenato que hoy renace con una sonoridad fresca y profundamente latinoamericana, pero al lado de Elder Dayán, como referente de la 'Dinastía Díaz' y como legado de Diomedes, voz autora de este éxito del género.

De hecho, Eden le confesó a Elder Dayán que Diomedes Díaz es su artista colombiano favorito, una revelación que subraya el profundo significado personal que tiene este proyecto y que convierte esta unión en un sueño cumplido dentro de su camino musical.



Por otro lado, revivió "Esta Vida" al lado de Celedón, uno de sus mayores clásicos, con los toques mexicano sin perder la grandeza colombiana en su letra y ritmo. Fiel al mensaje de la canción, esta nueva versión de “Esta Vida” es una invitación abierta a celebrar cada momento, a vivir intensamente y brindar “con aguardiente y tequila”, como símbolo de unión, fiesta y hermandad cultural.

Durante décadas, los colombianos han mantenido una afinidad natural con la cultura mexicana, una conexión que no se basa en resaltar diferencias, sino en potenciar las similitudes que unen a ambos pueblos: la música, las historias, el sentimiento y la manera de cantar a la vida.