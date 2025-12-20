En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ataque Aguachica
Petro y Maduro
Luis Fernando Velásco y Ricardo Bonilla
Director seccional Dian

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Mindefensa ordena aumentar pie de fuerza en San Andrés Islas ante creciente ola de homicidios

Mindefensa ordena aumentar pie de fuerza en San Andrés Islas ante creciente ola de homicidios

Entre las decisiones tomadas está la llegada de 55 nuevos policías, de los cuales cinco estarán asignados a labores de inteligencia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad