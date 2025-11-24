En vivo
San Andrés registra una caída en la salida ilegal de embarcaciones cargadas con migrantes

San Andrés registra una caída en la salida ilegal de embarcaciones cargadas con migrantes

De 25 embarcaciones rescatadas en el 2024, este año autoridades no han tenido registro de salidas irregulares, indicó el comandante de Policía del Archipiélago.

