Se disparan los homicidios en un 65% en la isla de San Andrés: van 33 casos este año

Se disparan los homicidios en un 65% en la isla de San Andrés: van 33 casos este año

Las víctimas son en su mayoría jóvenes inmersos en actos de criminalidad.

