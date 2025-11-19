Se disparan los homicidios en un 65% en la isla de San Andrés: van 33 casos este año

El reciente asesinato de un joven de 22 años, al que ultimaron a tiros cuando se movilizaba en su motocicleta por la vía de Back Road en San Andrés, reafirmó la tendencia al alza que registran las cifras de homicidio en la isla.

A lo largo del año se han cometido 33 asesinatos en este territorio insular y la cifra ya supera el total de homicidios ocurridos en 2024, cuando se documentaron 25 casos y hubo una reducción del 45% en este delito.

Inclusive, este 2025, a corte de noviembre, se reporta un incremento del 65% en asesinatos, en comparación con el mismo periodo del año anterior en el que entonces iban 20 casos; todo ello derivado de hechos de intolerancia y de criminalidad en los que se ven inmersos víctimas y victimarios.

"Muchos de los que han perdido la vida registran anotaciones por diferentes delitos e ingresos a los centros de reclusión. Son actores delictivos acá en la zona, dedicados al hurto, al microtráfico, incluso, algunos procesados por tentativas de homicidio y hurto agravado, que han venido saliendo en el transcurso del año y vienen a afectar la vida de las personas en la isla", manifestó el coronel James Totena, comandante de la Policía de San Andrés.



Justamente, el último joven asesinado en San Andrés tenía tres anotaciones judiciales: dos por porte ilegal de armas y una por hurto.



Plan choque de la Policía

El coronel Totena aseguró que, frente a estos casos, se ha desplegado toda la capacidad investigativa de la Policía y la Fiscalía para esclarecer los hechos.

Agregó que, en aras de contener la criminalidad, desde junio también se desplegó un plan de choque que fue acordado en un consejo ministerial realizado en la isla, cuyas estrategias abordan la problemática desde diferentes ámbitos, no solamente a nivel operativo e investigativo, sino también con un enfoque preventivo.

"Por ejemplo, con Policía de infancia y adolescencia abordamos a los jovencitos y a los menores para que no se dejen ilusionar o engañar y caigan en malas situaciones en la isla", comentó.

"También tenemos nuestro grupo de apoyo Unipol, nuestro GOES y personal del servicio de Policía desplegado en toda la isla, realizando caravanas por la seguridad para romper esa tendencia nefasta de pérdida de vidas", afirmó.