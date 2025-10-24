Golpe contra el microtráfico en Bucaramanga: cinco capturados y dosis de droga incautadas

En una ofensiva articulada contra el microtráfico, la Policía Metropolitana de Bucaramanga logró la captura de cinco presuntos integrantes de redes dedicadas al expendio de estupefacientes en el norte de la ciudad. Las acciones operativas, desarrolladas en diferentes sectores, permitieron el decomiso de más de 6.000 dosis de marihuana y cocaína, dinero en efectivo y un vehículo utilizado para el transporte de la droga.

El primer operativo fue liderado por la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental y la Estación Norte, donde fue capturado un hombre con 3.600 dosis de marihuana, 6.740.000 pesos en efectivo y un Mazda 323 blanco. Según la investigación, este material pertenecía a la estructura delincuencial “Los Claverianos”, que controla la venta de alucinógenos en varios barrios del norte de Bucaramanga.

La Policía de Bucaramanga le propinó un fuerte golpe al microtráfico en el barrio Claveriano. Fue capturado hombre con más de 3.600 dosis de estupefacientes. "Hallamos en un carro la droga y más de 6 millones de pesos en efectivo", dijo el general William Quintero #VocesySonidos pic.twitter.com/n6gY6oW56W — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 23, 2025

De manera simultánea, el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) capturó a dos personas conocidas como “La Negra” y “El Monstruo”, señaladas de distribuir marihuana en el sector de Villas de Girardot, donde se incautaron 1.022 dosis listas para la venta y dinero producto de la actividad ilícita.

En otras acciones de control y registro, fueron detenidos Farley Giovanny Esparza Vargas, alias “Divino”; Orosman Correa Plata, alias “Orosman”; y Pablo Alexis Castañeda, alias “Caruso” o “Rolopeiper”, sorprendidos con más de 400 envolturas con cocaína en los barrios Villampis, Rincón de Girón y Las Marías.



El brigadier general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, destacó que estos resultados “representan un golpe importante contra las estructuras que financian la violencia y el consumo en los barrios, reafirmando nuestro compromiso con la seguridad ciudadana”.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras avanzan las investigaciones para determinar los nexos entre las diferentes redes criminales desarticuladas.

Durante el 2025 se han capturado a más de 3.000 personas por el delitos de tráfico de estupefacientes en Bucaramanga y el área metropolitana.