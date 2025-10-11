Perro antinarcóticos detectó maleta de estupefacientes en el Terminal de Transporte de San Gil

Un nuevo golpe al tráfico de estupefacientes se registró en el municipio turístico de San Gil, Santander, donde la Policía Nacional decomisó una importante cantidad de droga que era transportada en una buseta de servicio público.

El operativo fue adelantado por uniformados de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, mediante la coordinación con un perrito antinarcóticos llamado Yordy, durante un control de registro y vigilancia en el Terminal de Transporte de San Gil.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, explicó "la droga fue hallada en el baúl de una buseta de servicio público y pretendía ser comercializada en el municipio".

Durante la inspección, el olfato del canino alertó a los uniformados sobre la presencia de sustancias ilegales en el compartimento de equipaje. Al revisar una de las maletas, los policías encontraron 17 paquetes con marihuana el equivalentes a 9 kilogramos y dos paquetes con base de cocaína que pesaban unos 350 gramos.



Este es el video del perrito detectando maleta con estupefacientes

El alto oficial destacó que esto “representa un golpe significativo a las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al tráfico y microtráfico de estupefacientes en la región”.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el transporte o comercialización de drogas, para fortalecer las acciones de las autoridades contra el delito.

Según el reporte oficial, no fue posible ubicar al propietario de la maleta, quien habría abandonado el lugar antes del procedimiento.

Imagen de las autoridades. En una maleta fueron hallados estupefacientes en San Gil

La droga fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para determinar su procedencia y destino.

La Policía indicó que estos controles se mantendrán de forma permanente en los terminales y corredores viales del departamento, como parte de la ofensiva contra el multicrimen y las redes que distribuyen drogas ilícitas en Santander.