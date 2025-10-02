Hospital de San Gil admite emergencias por caída de techos y pide apoyo para obras

El Hospital Regional de San Gil confirmó que en los últimos días se presentaron dos emergencias relacionadas con el deterioro de su infraestructura, en particular con la caída de secciones del cielo raso durante la ejecución de obras de reposición de cubiertas.

Según el comunicado emitido por la entidad, el primer incidente ocurrió el pasado 28 de septiembre, cuando una parte del cielo raso se desprendió sobre una zona de circulación interna, afectando a una funcionaria del área asistencial. La trabajadora fue atendida de inmediato por el servicio de Urgencias, que determinó que no presentaba lesiones de gravedad.

El segundo caso se registró el 30 de septiembre, cuando, durante el desmonte de un alero en intervención, falló uno de los soportes, lo que provocó la caída de materiales sobre la sección de Farmacia, un área que no estaba contemplada dentro del plan de obra.

La gerencia del hospital explicó que las cubiertas de la institución presentan una estructura compleja y con alto nivel de deterioro, lo que ha hecho necesaria su reposición gradual desde el año 2020. Actualmente, estas labores se adelantan mediante el contrato de obra No. 284-25, suscrito en septiembre de este año.



El gerente, Horbes Branling Buitrago Mateus, recordó además que desde 2018 el hospital ha funcionado en una infraestructura alterna (antiguo Hospital San Juan de Dios), mientras avanza el proyecto de reposición de la sede principal, cuyo valor supera los $50.000 millones de pesos. Dicho plan está en revisión en el Ministerio de Salud, pero aún no ha recibido un pronunciamiento definitivo.

El directivo insistió en que el hospital ha debido asumir altos costos operativos en arriendos y adecuaciones, que ya superan los $6.000 millones de pesos, recursos propios de la entidad.

Durante la visita del presidente Gustavo Petro a Santander, a principios de 2024, la Gobernación de este departamento confirmó la asignación de recursos para el hospital de San Gil y para otros centros médicos.

Según informó la Secretaría de Salud, se avanza en el proceso para asegurar $45.000 millones que serán destinados para la segunda fase del Hospital de San Gil. “Al ministro de Salud se le ha presentado la segunda fase del Hospital Regional de San Gil por un valor de $45.000 millones y ha dicho que van a dar esos recursos”, indicó Edwin Prada, secretario de Salud de Santander.

En el año 2021, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Santander información detallada acerca del contrato para la reconstrucción del Hospital Regional de San Gil, obras que presentan un retraso de varios años.

El Hospital Regional de San Gil deja de prestar servicios en su sede principal por deterioro estructural desde 2018. Se traslada a la infraestructura alterna del antiguo Hospital San Juan de Dios, bajo un plan de contingencia del departamento.

Entre 2019 - 2020 es aprobado un proyecto de reposiciones progresivas de cubiertas y adecuaciones. Se estima un alto grado de deterioro en techos y estructuras, con necesidad de reposición gradual. En el 2022 avanzan obras parciales de infraestructura, pero se presentan paralizaciones por falta de recursos y ajustes en los contratos.

La entidad empieza a acumular gastos en arriendos y adecuaciones para operar en sedes alternas. En el 2023 se insiste ante el Gobierno Nacional en la necesidad de aprobar el proyecto de reposición total de la infraestructura, valorado en $50.191 millones de pesos. El hospital reporta gastos acumulados superiores a $6.000 millones en alquileres y adecuaciones, sufragados con recursos propios.

El 15 de septiembre de 2025 se suscribe el Contrato de Obra No. 284-25 para la reposición de la cubierta del servicio de Hospitalización Médico-Quirúrgica, afectada por la antigüedad y dos semanas después comienzan a presentar las emergencias por caída del techo.

La situación reaviva el debate sobre los retrasos en la culminación de las obras del Hospital Regional de San Gil, una de las principales necesidades en materia de salud en la provincia Guanentina, y plantea nuevamente el reto al Gobierno Nacional y la Gobernación de Santander de acelerar las soluciones definitivas para garantizar una infraestructura segura y moderna para pacientes y trabajadores.