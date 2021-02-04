Dos operativos contra el tráfico de drogas en Bogotá dejaron ocho personas capturadas. En el primero, realizado en las localidades de San Cristóbal y Suba, fueron detenidos siete presuntos integrantes de ‘El Mesa’. A su vez, en el segundo operativo realizado en el barrio San Martín Sur fue capturado un hombre con 69 kilos de marihuana.A la estructura criminal ‘El Mesa’ que de acuerdo con las autoridades tiene injerencia en los barrios Tibabuyes Occidental, Rincón Norte y Puerta al Sol, y movería cerca de 100 millones de pesos semanales, se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y homicidios en la capital del país.Entre los capturados están alias ‘Barbas’, señalado de ser el administrador y encargado de recaudar el dinero de las actividades ilícitas de la estructura; alias ‘Oso’, jefe de sicarios y responsable de la logística de la organización.A su vez, también fueron capturados alias ‘Vives’ presunto sicario, alias 'Liz', 'La Abuela' y 'Tomás' sospechosos de almacenar estupefacientes, dosificarlos y almacenar armas en sus viviendas.Según la Policía, mediante la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN), durante los allanamientos fueron incautadas más de 3.200 dosis de marihuana, 1.145 dosis de base de coca, 2.000 unidades de papel de cigarrillo, 156 cápsulas de cocaína, 600 papeletas tipo ziploc, 45 cartuchos calibre 5.56, un arma traumática, siete grameras y registros contables.Seis de los siete capturados fueron dejados en prisión domiciliaria por un juez de garantías luego de que se le allanaran los cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras que uno de ellos fue liberado al no tener antecedentes judiciales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad.En un segundo operativo, en el barrio San Martín Sur, fue capturado un hombre que transportaba 69 kilos de marihuana, 165 gramos de cocaína y 12 cartuchos. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes.