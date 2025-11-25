En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Cartel de los Soles
Infiltración de desidencias Farc
Universidad Nacional
Manifestaciones en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Desarticulan peligrosa banda que manejaba el microtráfico en San Vicente de Chucurí

Desarticulan peligrosa banda que manejaba el microtráfico en San Vicente de Chucurí

Entre los capturados está alias ‘Papa Negra’, líder de este grupo conocido como ‘Los del Bosque’.

Publicidad

Publicidad

Publicidad