Desarticulan peligrosa banda que manejaba el microtráfico en San Vicente de Chucurí

En una operación contra el crimen organizado en San Vicente de Chucurí, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de nueve presuntos integrantes de la estructura de microtráfico conocida como ‘Los del Bosque’.

Entre los detenidos figura su presunto cabecilla, alias ‘Papa Negra’, señalado de dirigir el negocio ilícito de estupefacientes en varios sectores de este municipio santandereano.

La ofensiva judicial se produjo tras un proceso investigativo de varios meses, en el que participaron unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), el CTI y la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol). Según fuentes del caso, la investigación incluyó técnicas encubiertas, seguimientos y vigilancias que permitieron identificar los puntos de operación de la red, así como los roles de cada uno de sus integrantes.

Las autoridades ejecutaron 14 diligencias de registro y allanamiento en los barrios Campestre, Comuneros, Centro y Juan XXIII. En esos operativos se incautaron dinero en efectivo, cuatro celulares y una motocicleta presuntamente utilizada para la distribución de drogas.



Alias ‘Papa Negra’, quien ya habría estado en la mira de las autoridades por su participación en economías ilegales, es señalado de coordinar la comercialización y reparto de estupefacientes en distintos puntos del municipio. Los investigadores afirman que tanto él como los demás detenidos acumulan alrededor de 18 anotaciones judiciales, relacionadas con tráfico de drogas, lesiones personales, intimidación con armas de fuego y concierto para delinquir agravado.

“Con la ejecución de la Operación ‘Los del Bosque’, hemos impactado de manera directa la cadena de distribución de drogas que afectaba a nuestros jóvenes y la tranquilidad de los habitantes de San Vicente de Chucurí”, expresó el coronel Gustavo Henao Sáenz, subcomandante del Departamento de Policía Santander.

Las autoridades judiciales ahora avanzan en la presentación de los imputados ante los estrados competentes, mientras se analizan posibles vínculos con otras estructuras criminales de la región.

El comandante del Departamento de Policía Santander, coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó que este resultado envía un mensaje claro de control institucional frente al avance de economías ilícitas en zonas rurales y urbanas del departamento. Según el oficial, la operación representa un paso más en los esfuerzos por restablecer la seguridad y la tranquilidad en San Vicente de Chucurí.

Los capturados permanecen a disposición de la Fiscalía mientras continúan las audiencias correspondientes y se determina si habrá nuevas órdenes judiciales derivadas del proceso. Autoridades locales esperan que este golpe tenga un impacto directo en la reducción de expendios y dinámicas asociadas al microtráfico en la región.