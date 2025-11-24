Las autoridades de tránsito confirmaron la identidad de las dos personas que murieron en un violento accidente registrado en la tarde del domingo, 23 de noviembre, en la vía Bucaramanga – San Alberto, a la altura del kilómetro 14, sector conocido como Árbol Solo, en jurisdicción de Rionegro, Santander.

Las víctimas fueron identificadas como Moisés Rodríguez Herrera, de 43 años, y Nini Johanna Díaz Álvarez, de 41 años, quienes viajaban en una motocicleta de placas PYK-81G. Ambos residían en Bucaramanga.

Según las primeras versiones suministradas por la Seccional de Tránsito de la Policía de Santander, la motocicleta habría invadido el carril contrario al tomar la curva de Árbol Solo, encontrándose de frente con una buseta Chevrolet NPR de placas XVO-621, afiliada a la empresa Lusitania y conducida por Elkin Andrés Niño Jaimes, de 36 años.

Le puede interesar: Mueren dos personas en accidente de tránsito en Rionegro, Santander



El impacto fue tan fuerte que ambas víctimas quedaron tendidas en la vía, inconscientes y con graves lesiones. Aunque paramédicos llegaron pocos minutos después, confirmaron que ninguno presentaba signos vitales.

Testigos del hecho relataron que la tragedia fue cuestión de segundos.

“La mujer alcanzó a gritar al ver la buseta encima, pero no hubo manera de evitar el choque”, relató uno de los presentes en videos que circularon en redes sociales.

Publicidad

Tras la inspección técnica realizada por peritos de tránsito, la hipótesis preliminar apunta a un posible factor humano por invasión de carril por parte del motociclista. Sin embargo, el caso permanece bajo investigación con el fin de establecer con exactitud qué desencadenó el siniestro.

El levantamiento de los cuerpos fue realizado en el lugar, y fueron trasladados posteriormente a la morgue de Medicina Legal en la capital santandereana, donde permanecerán mientras avanzan los trámites de identificación plena y entrega a sus familias.

Las autoridades hicieron un llamado a la prudencia, especialmente en los tramos de montaña y curvas pronunciadas, donde la combinación de exceso de velocidad y maniobras riesgosas puede resultar mortal.