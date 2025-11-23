En jaque elecciones atípicas en Bucaramanga por demandas al calendario electoral

La elección atípica de Bucaramanga entró en un terreno de gran incertidumbre jurídica luego de que el abogado Luis Eduardo de la Hoz activara tres acciones paralelas que cuestionan la legalidad y el desarrollo del proceso convocado para el 14 de diciembre.

Sus actuaciones apuntan directamente a la convocatoria, a una jueza administrativa y a uno de los candidatos inscritos.

La primera ofensiva "es una demanda de nulidad contra el decreto y la resolución que fijaron la fecha y el calendario electoral; la Alcaldía y la Registraduría impusieron un cronograma apresurado y sin garantías, que afecta el derecho a la participación y redujo la igualdad entre los aspirantes".

Señala que los plazos impidieron inscribir o reemplazar candidatos con normalidad, así como realizar una campaña mínima para informar a los ciudadanos, puesto que son 8 candidatos para analizar sus propuestas.



Referencia elecciones. Foto: ImageFx

El segundo movimiento es una queja disciplinaria contra la Juez Quinta Administrativa Oral de Bucaramanga, Andrea Catalina Serrano: "La funcionaria intervino de manera indebida en asuntos relacionados con la convocatoria dentro de un proceso de acción popular", señala el abogado, que en su criterio violaría los límites que la Ley de Garantías Electorales impone sobre la actuación de los jueces en escenarios atípicos.

El tercer frente está dirigido a la inscripción del candidato Cristian Portilla, puesto que, según de la Hoz, "hubo inconsistencias entre la renuncia del aspirante, la caída de su aval partidista y la formalización de la inscripción casi sobre la medianoche; el cierre de inscripción es como todas las oficinas, 6:00 pm".

Publicidad

Asegura que la Registraduría debió verificar con mayor rigor la documentación y que las actuaciones del partido y del candidato generaron un trato desigual frente a otros competidores.

Con estas tres acciones en curso, el proceso electoral queda ahora pendiente de decisiones judiciales que podrían modificar la fecha de la elección, alterar el listado de candidatos o incluso obligar a repetir toda la convocatoria.

A tan solo 22 días para la jornada, el futuro de la elección atípica de Bucaramanga está en manos de los jueces, bajo una presión creciente por los tiempos, y de ser aceptadas las demandas, pasarían para el mes de enero del año 2026.