Elecciones atípicas en Bucaramanga: Carlos Bueno denuncia ataque contra su sede de campaña

El candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Carlos Bueno, denunció que su sede de campaña fue objeto de un acto de vandalismo perpetrado por desconocidos que se movilizaban en motocicleta.

Según relató el aspirante, en la noche de este domingo dos hombres lanzaron objetos contundentes contra la fachada del inmueble, lo que causó la ruptura de varios vidrios y daños materiales en elementos de oficina.

“Antes de la medianoche de este lunes festivo, dos hombres no identificados que se movilizaban en una motocicleta lanzaron objetos contundentes contra los vidrios de puertas y ventanas de la edificación donde concentramos nuestras actividades de campaña”, afirmó Bueno, candidato avalado por el partido Colombia Justa Libres.

De la violencia de las palabras y los ataques de las bodegas digitales a la vandalización de nuestra casa de trabajo en el barrio Cabecera.



Antes de la medianoche de este lunes festivo dos hombres no identificados que se movilizaban en una motocicleta lanzaron objetos… pic.twitter.com/votaLzsApt — Carlos Bueno (@cebuenocad) November 18, 2025

Hasta el lugar llegó un grupo especial de la Policía para adelantar las primeras indagaciones.

“Mire cómo dejaron la sede, totalmente vandalizada. Esto hace parte del ataque sistemático que han venido realizando dos candidaturas a la Alcaldía. Primero nos atacaron digitalmente, diciendo mentiras y porquerías de nosotros”, agregó el aspirante.

La Policía confirmó que se abrió una investigación formal para identificar a los responsables del hecho.