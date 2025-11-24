En vivo
Aeródromo de Málaga, Santander, será habilitado tras convenio entre gobernación y alcaldía

Aeródromo de Málaga, Santander, será habilitado tras convenio entre gobernación y alcaldía

El convenio entre la Gobernación de Santander, la Alcaldía de Málaga y la Aeronáutica Civil supera los $4.000 millones.

