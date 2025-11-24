Aeródromo de Málaga, Santander, será habilitado tras convenio entre gobernación y alcaldía

La Gobernación de Santander, la Alcaldía de Málaga y la Aeronáutica Civil dieron un paso decisivo para reactivar el aeródromo del municipio de Málaga, infraestructura que presta servicio a toda la provincia de García Rovira.

El gobernador Juvenal Díaz anunció la firma de un convenio por $4.308 millones, recursos que permitirán iniciar la primera fase de adecuación de la pista y obras prioritarias para garantizar su operación segura.

Díaz explicó que: “el departamento aportará más del 50 % de la inversión, con la cual se ejecutarán obras esenciales como la construcción de un box culvert, la intervención de los canales de las quebradas Tajamar y Vasamarcar, y el mantenimiento y nivelación de la pista. Estas acciones permitirán mitigar riesgos de inundaciones y mejorar las condiciones de seguridad aérea”, señaló el mandatario.

El mandatario departamental señaló que el proceso de contratación comenzará el lunes 24 de noviembre, fecha en la que se espera publicar los pliegos para la adjudicación de las obras. Asimismo, anunció que para 2025 se proyecta una segunda fase orientada a la modernización del aeropuerto.



“Esperamos dejar listos los estudios y diseños para una futura modernización. La provincia de García Rovira merece un aeropuerto a la altura de sus necesidades”, afirmó Díaz, quien destacó que la ruta prioritaria a reactivar será Bucaramanga–Málaga, con posibilidades de conectar también a Bogotá e incluso evaluar una futura ruta San Gil–Málaga, según los planes de la Aeronáutica Civil.

El alcalde de Málaga, Rubén Darío Moreno, destacó que esta primera etapa representa un avance significativo para la movilidad aérea de la región. Entre las obras contempladas se encuentran:

Reparación y reforzamiento del cerramiento perimetral para evitar el cruce indebido de personas.

Intervención del canal de aguas lluvias que desciende desde la zona central y norte del municipio.

Construcción de tapas sobre el canal de la quebrada Vasamarcar para despejar la franja de seguridad.

Ejecución del box culvert, obra fundamental para evitar la inundación recurrente de la pista.

El alcalde también adelantó que para la vigencia del próximo año se destinarán nuevos recursos para intervenir directamente la pista. Estas obras incluirán: “Aplicación de una nueva carpeta asfáltica, ampliación de la pista en un metro a cada lado, alcanzando los 18 metros de ancho, adecuación de la franja de seguridad, mediante retiro de capa vegetal y relleno con material técnico y nueva señalización y pintura.

Tanto la Gobernación como la Alcaldía se comprometieron a garantizar el control del acceso a la pista mediante la asignación de dos funcionarios encargados de vigilar el tránsito de ciudadanos que se desplazan hacia la zona norte del municipio y la Universidad Industrial de Santander.

Moreno subrayó que estas medidas responden a exigencias de la Aeronáutica Civil para asegurar la operación del aeródromo sin riesgo para pasajeros ni habitantes.

“Este aeródromo es de vital importancia para la región. Con estas obras y con el apoyo del departamento, avanzamos hacia su reapertura segura y definitiva”, concluyó el alcalde.