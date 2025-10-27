Crisis vial en Santander por derrumbes : cerrada la vía entre Curos y Málaga

La temporada de lluvias sigue generando graves afectaciones en las vías del departamento de Santander. La situación más crítica se presenta en la vía Curos – Málaga, donde un gigantesco deslizamiento de tierra y el desprendimiento de grandes rocas mantienen completamente cerrado el paso vehicular.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, los derrumbes se registraron en los sectores de Pangote y El Ramal, lo que ha dificultado las labores de remoción y ha dejado incomunicadas a varias veredas de la provincia de García Rovira.

En el municipio de San Andrés, también ubicado en esta provincia, las fuertes lluvias de los últimos días provocaron el colapso de un tramo de la vía hacia el centro poblado Laguna de Ortices, una de las zonas más turísticas y productivas de la región. La administración municipal declaró la calamidad pública ante la magnitud de las afectaciones.

“Las emergencias se han multiplicado con el paso de las horas. Varias carreteras rurales permanecen taponadas, viviendas resultaron afectadas y la quebrada La Llorona arrastra piedras y lodo que amenazan con desbordarse”, informó el alcalde Fredy Antonio Ramírez Ortiz.



Asimismo, se reporta que los habitantes de Carcasí y Enciso permanecen incomunicados tras la pérdida parcial de la banca en el sector de Cortaderas, producto de la creciente de la quebrada Chiqueritos.

En la vereda Hato de los Caballeros, Mogotocoro, sector del páramo, en el municipio de Hato, las comunidades reportan afectaciones en la vía que los comunica con el casco urbano.

#ReporteroBlu En el municipio de Hato, Santander, comunidades reportan afectación de la vía en el punto conocido como Las Minas y piden ayuda para no quedar incomunicados #MañanasBlu pic.twitter.com/zNoKDIVVuW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 27, 2025

Publicidad

En el municipio de San José de Pare, el puente sobre la quebrada Tierra Blanca, en la vía que conduce a Guanomito, presenta afectaciones estructurales. Las autoridades recomiendan transitar con precaución, especialmente a los vehículos de carga pesada, mientras se realizan inspecciones y labores de mantenimiento preventivo.

Los organismos de gestión del riesgo mantienen activos los monitoreos en toda la región ante la persistencia de las lluvias y el alto riesgo de nuevos deslizamientos.