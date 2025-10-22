Tormenta Melissa deja primeros damnificados en La Guajira; lluvias incrementarán este miércoles

La tormenta tropical Melissa avanza actualmente al norte de la península de La Guajira, aumentando la presencia de lluvias en la región caribe. Sus efectos se sintieron en la noche de este martes 21 de octubre en la alta Guajira y en los municipios de Maicao, Uribia y Manaure, donde las inundaciones afectaron comercios y residencias.

A raíz de las intensas lluvias, diez barrios resultaron afectados con las inundaciones, a lo que se suma daños en las redes eléctricas que dejaron a oscuras a una parte de la población.

Ante esto, decenas de familias resultaron damnificadas por este fenómeno que favoreció el encharcamiento de agua y desbordamiento de ríos. Por esto, la Alcaldía activó un plan de entrega de ayudas humanitarias e iniciaron el traslado a refugios para que pasaran la noche, pues ante la continuidad de las lluvias fue imposible para muchos permanecer en sus casas.

No obstante, el panorama de hoy podría ser peor, pues si bien estas emergencias se dieron tras la caída de cerca de 80 milímetros de agua, para hoy se prevé que la cantidad ascienda a 120 miímetros, lo que podría dejar más inundaciones, por lo que se mantiene la alerta naranja para Magdalena y La Guajira.

"Es importante que se tenga presente que hoy continuarán las precipitaciones entre 80 y 120 mm, persistirán estas condiciones, por lo que no se descarta que las afectaciones continúe. Aunque esta tormenta tropical no pasó sobre el territorio, si interactúa con otros sistemas y se sienten sus efectos indirectos. Ayer en Maicao fue uno de los municipios donde más llovió. Las imágenes satelitales indica que persisten las lluvias en la zona desértica", explicó Rodríguez.

Según publica el Ideam, la tormenta mantiene vientos sostenidos por 84 kiómetros por hora y se desplaza a 24 kilómetros por hora, lo que significa que su desplazamiento está siendo lento, incrementando el tiempo de influencia indirecta sobre el territorio nacional. Además, el Centro Nacional de Huracanes, para este viernes se prevpeq ue se onvierta en hurcán cuando este llegando a Haití.

