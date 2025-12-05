La meta de Colombia en el Mundial es arrancar bien y clasificarse a la segunda fase: Tino Asprilla

En Mañanas BLU con Camila Zuluaga, el exfutbolista Tino Asprilla ofreció su perspectiva sobre lo que significa este momento para los jugadores y analizó el potencial de la Selección Colombia en la próxima contienda global.Para los futbolistas que han participado en eventos de este calibre, el día del sorteo es "igual de importante" que el inicio del Mundial.

Tino explicó que este es el momento en que los equipos descubren a sus rivales, lo que permite comenzar a estudiarlos, a programar estrategias, definir cómo será el primer partido y cuáles serán las sedes que les tocarán.

"El día del sorteo mundialista es igual de importante como cuando arranca el Mundial. Uno quiere saber cuáles van a ser sus rivales para uno empezar a a estudiarlos, a programarse contra quién va a jugar, cómo va a arrancar todo, el primer partido, cuáles van a ser la la sede que te toca", indicó Asprilla.



Posibles rivales y pronósticos

Respecto a los posibles rivales para la Selección Colombia, Tino predijo que, como ha sucedido en todos los mundiales, el equipo seguramente enfrentará a un oponente europeo, uno africano y otro de la región de Centroamérica. Expresó su deseo de que Colombia se enfrente a Curazao, ya que sería su primer mundial y "sería lindo jugar contra ellos".

"Curazao, a ese país lo quiero mucho, pero como va a ser su primer mundial, siempre es sería lindo jugar contra ellos", indicó Asprilla.



Sin embargo, Tino advirtió sobre la dificultad de los europeos del primer bombo. Si bien excluyó a Argentina y Brasil, señaló que si les toca enfrentar a Inglaterra, Alemania, Francia o España, serán rivales "bravísimos" y "muy difíciles".



Las metas de la Selección Colombia

Sobre si Colombia puede superar su mejor participación histórica (los cuartos de final en Brasil), Tino señaló que la meta siempre es arrancar bien, lograr clasificar a la segunda fase del Mundial y, de ahí en adelante, avanzar "lo más que se pueda" partido a partido.

"La meta de Colombia en el Mundial es arrancar bien y clasificarse a la segunda fase", aseveró.

Asprilla enfatizó que la clave del éxito radicará en que los jugadores mantengan un "nivel alto" no en el presente, sino cuando el Mundial inicie.

"La idea es que los jugadores estén en un nivel alto cuando arranque esto, que es en seis o siete meses. Ellos, cuando están unidos, cuando juegan como equipo, pueden conseguir cosas importantes", enfatizó.

Finalmente, respecto a las largas distancias en el Mundial de 2026 (que se realizará en México, Canadá y Estados Unidos), Tino no ve un "tanto inconveniente".

Explicó que los jugadores cuentan con ocho días entre partidos para recuperarse y viajar, y que la FIFA proporciona aviones privados para todas las delegaciones. Si bien los viajes son desgastantes, el tiempo de recuperación es suficiente, algo que sería más complicado si los partidos se jugaran al cuarto día.

