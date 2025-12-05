En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Secuestran a tres integrantes del Resguardo de Totoró en el Cauca

Secuestran a tres integrantes del Resguardo de Totoró en el Cauca

Se trata de Milton Jiménez, Cristina Quiguanás y su hijo Jordy Jiménez, quienes fueron interceptados por hombres encapuchados cuando se movilizaban por la vía hacia la zona de Alta Mira en el Cauca.

