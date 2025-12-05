Secuestran a tres integrantes del Resguardo de Totoró en el Cauca

Tres integrantes del Resguardo Indígena de Totoró, pueblo Totoroez, fueron secuestrados en las últimas horas por grupos armados que delinquen en el departamento del Cauca. Se trata de Milton Jiménez, Cristina Quiguanás y su hijo Jordy Jiménez, quienes fueron interceptados por hombres encapuchados cuando se movilizaban por la vía hacia la zona de Alta Mira.

Según información preliminar, los delincuentes los habrían trasladado hacia áreas limítrofes con Guambía, Mosoco o Jambaló, sectores ubicados en el nororiente del departamento del Cauca. Este caso fue denunciado por el líder indígena y representante a la Cámara por el Cauca, Ermes Pete, perteneciente al Resguardo Indígena de Totoró, pueblo Totoroez, en el municipio de Silvia, quien rechazó lo ocurrido.

En la zona donde fueron secuestrados los tres indígenas se enfrentan abiertamente las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), por lo que las autoridades investigan si alguno de estos dos grupos estaría detrás de la retención de las tres personas.

Ante este hecho, comunidades indígenas, habitantes de Silvia y colectivos sociales solicitan a las autoridades competentes activar los mecanismos de búsqueda y protección, mientras continúan en diálogo con líderes y autoridades del territorio para ejercer presión civil que permita su pronta liberación.



Cabe recordar, a propóstio de los más recientes sucesos violentos en el departamento, que comunidades del Cauca se unirán el próximo domingo, 7 de diciembre, en un gran llamado nacional por la paz y la vida, frente al aumento de asesinatos, desplazamientos y amenazas contra líderes sociales, indígenas y afrodescendientes, uno de ellos, perpetrado recién el pasado jueves, cuando tres civiles y un uniformado de la Policía Nacional fueron las víctimas de un atentado con explosivos lanzado desde un dron en Morales, norte del departamento.