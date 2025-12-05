Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

Publicidad
El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del viernes, 5 de diciembre de 2025. Este tradicional sorteo, profundamente ligado a la cultura del Valle del Cauca, sigue consolidándose como una de las opciones favoritas gracias a su cercanía con la comunidad, su trayectoria y la posibilidad de participar con apuestas accesibles para todo tipo de jugadores.
Durante la transmisión oficial se confirmó la combinación ganadora de la jornada:
Miles de personas siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los nuevos ganadores.
El Chontico Noche mantiene horarios fijos que facilitan la participación en toda la región:
Además, los jugadores cuentan con alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se realiza los jueves y es reconocido por sus premios especiales.
Una de las razones por las que este sorteo se mantiene entre los más populares del país es la variedad de modalidades disponibles:
Esta flexibilidad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo y estrategia.
El Chontico Noche destaca por ser económicamente accesible:
Estos valores permiten que tanto apostadores habituales como quienes juegan de manera ocasional puedan participar sin realizar grandes inversiones.
Quienes resulten ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador del sorteo