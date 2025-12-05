Chontico Noche resultado del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la noche del viernes, 5 de diciembre de 2025. Este tradicional sorteo, profundamente ligado a la cultura del Valle del Cauca, sigue consolidándose como una de las opciones favoritas gracias a su cercanía con la comunidad, su trayectoria y la posibilidad de participar con apuestas accesibles para todo tipo de jugadores.

Resultado oficial del Chontico Noche – 5 de diciembre de 2025

Durante la transmisión oficial se confirmó la combinación ganadora de la jornada:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de personas siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los nuevos ganadores.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche mantiene horarios fijos que facilitan la participación en toda la región:



Lunes a viernes: 7: 00 p. m.

00 p. m. Sábados : 10:00 p. m.

: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los jugadores cuentan con alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se realiza los jueves y es reconocido por sus premios especiales.



Modalidades disponibles para jugar

Una de las razones por las que este sorteo se mantiene entre los más populares del país es la variedad de modalidades disponibles:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.

acertar la combinación exacta. Cuatro cifras combinado: ganar sin importar el orden.

ganar sin importar el orden. Tres cifras: en modalidad directa o combinada.

en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): a certar las últimas dos cifras.

certar las últimas dos cifras. Una cifra (uña): basada en la cifra final del resultado.

Esta flexibilidad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estilo y estrategia.



Costos para participar

El Chontico Noche destaca por ser económicamente accesible:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores permiten que tanto apostadores habituales como quienes juegan de manera ocasional puedan participar sin realizar grandes inversiones.

¿Cómo reclamar un premio?

Quienes resulten ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador del sorteo

