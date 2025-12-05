Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy viernes 5 de diciembre de 2025

El Sinuano Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más queridos por los apostadores de la región Caribe. Para miles de jugadores, este chance representa mucho más que una apuesta diaria: es un ritual cargado de tradición, expectativa y la ilusión permanente de acertar una cifra capaz de cambiarlo todo. Su vigencia y popularidad reflejan la conexión cultural que ha logrado mantener a lo largo de los años.

Resultado oficial del Sinuano Noche – 5 de diciembre de 2025

Durante la noche del viernes, 5 de diciembre de 2025, la transmisión oficial confirmó la combinación ganadora de la jornada: 8



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de seguidores siguieron el sorteo en vivo desde distintas regiones del país, una escena habitual entre quienes esperan este resultado cada noche.



Un chance accesible y en constante evolución

El atractivo del Sinuano Noche también radica en su accesibilidad: permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción abierta a jugadores con diferentes presupuestos.

En 2025, el sorteo incorporó la quinta balota, una novedad que amplió las opciones de combinación y elevó la emoción del juego. Esta actualización equilibró tradición e innovación, atrayendo tanto a apostadores experimentados como a quienes empiezan en el mundo del chance.



¿A qué hora se juega el Sinuano Noche?

El sorteo se realiza todos los días a las 10:30 p. m., con una transmisión en vivo que garantiza transparencia y permite a los jugadores conocer el resultado al instante. Para muchos, esta emisión hace parte de su rutina nocturna.



Modalidades de juego del Sinuano Noche

El Sinuano Noche ofrece varias modalidades diseñadas para diferentes tipos de apostadores:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto.

acierto exacto. Cuatro cifras combinado: gana sin importar el orden.

gana sin importar el orden. Tres cifras direct o: coincide exactamente con las últimas tres cifras.

o: coincide exactamente con las últimas tres cifras. Tres cifras combinado: acepta cualquier orden de las tres últimas cifras.

acepta cualquier orden de las tres últimas cifras. Dos cifras (pata) : acierto exacto de las dos últimas cifras.

: acierto exacto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): coincide con la última cifra del número ganador.

Cada modalidad ofrece premios proporcionales al monto apostado y al tipo de jugada seleccionada, ampliando las posibilidades de ganar.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso de cobro es sencillo, aunque varía según el valor del premio. El apostador debe presentar:



Documentos obligatorios

Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y copia.

Requisitos adicionales

Dependiendo del monto ganado —calculado en UVT— la entidad operadora puede requerir documentos extra o procedimientos adicionales.

