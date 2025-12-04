Chontico Noche resultado del último sorteo hoy jueves 4 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a atraer la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del jueves, 4 de diciembre de 2025. Este tradicional sorteo, arraigado en la cultura del Valle del Cauca, se mantiene como una de las opciones más populares gracias a su historia, su cercanía con la comunidad y la posibilidad de participar con apuestas accesibles para todos los bolsillos.

Resultado oficial del Chontico Noche – 4 de diciembre de 2025

Durante la transmisión oficial se confirmó la combinación ganadora de la noche:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Miles de jugadores siguieron el sorteo en vivo para verificar sus apuestas y conocer a los nuevos ganadores de la jornada.



Horarios del sorteo

El Chontico Noche mantiene horarios constantes que facilitan la participación en toda la región:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Sábados: 1 0:00 p. m.

0:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo principal, los apostadores pueden optar por alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se realiza los jueves y es reconocido por entregar premios especiales.



Modalidades disponibles para jugar

La variedad de modalidades es una de las razones por las que el Chontico Noche se ha posicionado como uno de los chances favoritos del país. Los jugadores pueden elegir entre:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.

acertar la combinación exacta. Cuatro cifras combinado: ganar sin importar el orden.

ganar sin importar el orden. Tres cifras: en modalidad directa o combinada.

en modalidad directa o combinada. Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

acertar las dos últimas cifras. Una cifra (uña): basada en la última cifra del resultado.

Esta flexibilidad permite que cada apostador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su estilo de juego.



Costos para participar

Una de las mayores ventajas del Chontico Noche es su accesibilidad económica:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores permiten que tanto jugadores frecuentes como quienes participan ocasionalmente prueben su suerte sin realizar grandes inversiones.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador del sorteo para hacer efectivo su premio:

